Daytona 500 donne le coup d’envoi de la saison de changement de NASCAR 2020

La correspondante d’AP Motorsport, Jenna Fryer, donne un aperçu de la prochaine saison NASCAR et écrit que le ciel ne tombe pas – ou du moins il ne se sent pas de cette façon – alors que la première série de tintop d’Amérique se dirige vers la première de deux saisons pleines de changements.

Au cours des trois mois qui se sont écoulés depuis que Kyle Busch a remporté son deuxième championnat, NASCAR a organisé sa cérémonie de remise des prix à Nashville, dans le Tennessee, et a été vivement accueilli. Le mois dernier, la cérémonie du Temple de la renommée s’est concentrée sur Joe Gibbs et son organisation d’élite, qui a remporté un record de 19 des 36 courses la saison dernière alors que Busch a valu à Joe Gibbs Racing son cinquième titre de Cup Series.

Les pilotes retourneront sur la piste du Daytona International Speedway samedi et le Daytona 500 d’ouverture de saison aura lieu le 16 février.

“Nous sortons d’une très bonne année, je me sentais comme l’année dernière, où nous reprenons vraiment de l’élan”, a déclaré le président de NASCAR, Jim France. “C’est excitant maintenant, au cours de la prochaine année.”

Depuis qu’il a remplacé son neveu à la tête de l’entreprise familiale en août 2018, Jim France a été un guide régulier pour une série essayant d’arrêter une diapositive dans chaque métrique importante. La fréquentation et les cotes d’écoute à la télévision ont peut-être finalement atteint leur niveau le plus bas, mais les dollars des commandites sont plus difficiles à trouver que jamais et la réduction des coûts est une priorité majeure dans l’ensemble de l’industrie.

Ainsi, la dernière saison complète pour le septuple champion NASCAR Jimmie Johnson est également la dernière année pour la voiture de course actuelle. La voiture «Next Gen» devrait rouler en 2021, et le projet devrait réduire des millions les budgets des équipes car ses pièces et pièces nécessiteront une main-d’œuvre plus petite.

Même avant cela, NASCAR pour 2020 a apporté des ajustements attendus depuis longtemps avec quelques changements sismiques: Phoenix accueillera la finale décisive du championnat en novembre, Martinsville Speedway a eu à la fois une course de nuit et l’avant-dernière course des séries éliminatoires, Daytona a abandonné son juillet traditionnel Quatrième week-end à Indianapolis Motor Speedway (et qui accueillera désormais la dernière course de saison régulière) et Pocono Raceway va accueillir deux courses Cup Series en un week-end.

NASCAR a pu apporter ces changements malgré des contrats de cinq ans qui avaient donné de la stabilité aux propriétaires de voies. Mais les fans se sont plaints du calendrier périmé et 2020 était la première chance de NASCAR d’apporter même de petits changements.

Les contrats expirent cette année, et NASCAR aura essentiellement la capacité de reconfigurer l’ensemble du calendrier pour 2021. NASCAR, une société privée appartenant à la famille France, a avalé l’an dernier International Speedway Corp., donnant à Jim et sa nièce, Lesa France Kennedy, le pouvoir de faire à peu près tout ce qu’ils veulent.

“Cela fait une grande différence”, a déclaré Jim France à propos de la fusion. «Cela nous donne l’occasion de réagir plus rapidement à l’évolution de l’environnement ici avec l’économie et tout ce qui se passe qui a un impact sur le sport automobile. C’était un grand pas important que nous devions probablement faire pendant un bon bout de temps. »

NASCAR lancera cette année un nouveau modèle de parrainage dans lequel l’élite Cup Series n’aura pas de partenaire unique. La Winston Cup / Nextel Cup / Sprint Cup / Monster Energy Cup ne sera que la Cup Series à l’avenir, avec les «premiers partenaires» Busch Beer, Coca-Cola, GEICO et Xfinity jouant de grands rôles.

Alors que Jim France et Lesa France ont trouvé leur place, la série de stock car a également fait preuve de flexibilité: après avoir reconnu que le paquet de règles était un buste sur les pistes courtes et les parcours sur route, NASCAR a fait volte-face et a apporté des modifications pour ces sites spécifiques.

Johnson s’adaptera à tout cela, qui a déclaré que cette année serait sa dernière en tant que pilote NASCAR à temps plein. Sa 19e saison sera sa dernière tentative de remporter un huitième record de championnat de la Coupe, mais Johnson a déclaré qu’il avait relâché la pression de courir après Richard Petty et Dale Earnhardt et prévoyait de profiter de son temps dans la Chevrolet n ° 48.

«J’ai été en mesure d’avoir une certaine clarté et de vraiment le comprendre à un niveau plus profond», a déclaré Johnson, maintenant âgé de 44 ans. «Une chose que j’ai prise en main et que j’aime lâcher prise est: je me sens comme si j’étais un peu hors de caractère et un peu concentré sur un nombre, une statistique – et je n’ai jamais été de cette façon dans ma vie. Je n’ai jamais couru comme ça. “

“Je suis là une dernière fois”, a-t-il ajouté. “Ce n’est qu’une dernière fois, et ça fait tellement de bien de pouvoir abandonner cette partie de poursuite.”

La poursuite sera lancée pour les pilotes souhaitant occuper le siège de Johnson à Hendrick Motorsports. Alex Bowman est également dans une année de contrat au volant du numéro 88 de Rick Hendrick, ce qui signifie que deux sièges supérieurs dans une équipe d’élite sont en jeu rare.

Parmi les pilotes d’un bassin d’agents libres bondé, il y a l’ancien champion de la série Brad Keselowski et son coéquipier Ryan Blaney, qui ont tous deux participé à un remaniement majeur de l’intersaison de l’équipe Penske. À la recherche d’une étincelle après avoir échoué à obtenir l’une de ses voitures dans la finale décisive du championnat, Penske a échangé les chefs d’équipage pour ses trois pilotes, dont deux sont en contrat.

«J’avais personnellement besoin d’être mis au défi», a déclaré Keselowski. “Beaucoup d’entre nous étaient assez à l’aise et cela enlève certainement toute sensation de confort.”

Kyle Larson est considéré comme le meilleur agent libre de la poule de cette année et il a probablement trois options: il peut rester avec Chip Ganassi, qui lui permet de courir des voitures de sprint; passer à Stewart-Haas Racing et conduire pour Tony Stewart, qui peut être encore plus indulgent que Ganassi; ou il peut réduire les courses parascolaires et conduire pour Hendrick.

Larson n’a remporté que six courses en Coupe de carrière, mais il est considéré comme le meilleur de la prochaine génération de NASCAR et n’a que 27 ans. Sa cour et sa décision finale auront probablement un impact sur toutes les autres négociations de pilotes majeurs.

C’est une salle remplie chez Joe Gibbs Racing, qui a placé trois Toyotas dans les quatre derniers la saison dernière et retourne toute sa gamme, avec Christopher Bell qui a finalement obtenu sa promotion pour la Cup Series dans un tour satellite pour Leavine Family Racing. C’était le seul endroit où mettre le copain épris de voitures de sprint de Larson, qui était prêt pour les grandes ligues mais coincé dans le système bondé de Gibbs.

Bell sera dans une course pour la meilleure recrue de la Coupe aux côtés du double champion de la série Xfinity, Tyler Reddick et Cole Custer. Le trio s’est affronté pour le titre Xfinity les deux dernières saisons.

La course pour les quatre dernières places à Pheonix est grande ouverte, en supposant que les équipes découvrent comment faire correspondre Gibbs sur la piste. Busch n’a pas raté un battement et a passé une bonne partie de janvier dans une voiture de sport, faisant ses débuts à la prestigieuse Rolex 24 à Daytona dans sa propre tentative de rester forte.

Son élan pour le titre n ° 3 commence avec le Daytona 500, une course qu’il n’a jamais gagnée. Busch était deuxième derrière son coéquipier Denny Hamlin lors du balayage Gibbs 1-2-3 de l’an dernier, et il veut vraiment gagner la course lui-même.

Busch peut montrer ce qu’il a commencé dimanche avec une course hors concours et une qualification pour le Daytona 500.

