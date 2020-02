Décision du Grand Prix de Chine attendue mercredi

Dimanche, nous avons signalé que le Grand Prix de Chine pourrait être en danger compte tenu des préoccupations croissantes des coronavirus. Il est désormais entendu que le groupe stratégique de Formule 1 se réunira mercredi pour décider du sort des événements.

Le coronavirus et la réponse internationale font la une des journaux depuis le début de l’épidémie. Il n’est pas surprenant compte tenu de l’ampleur et de la propagation du virus que la situation ait été surveillée de près non seulement par les chefs de F1 mais aussi par les gouvernements du monde entier.

Il a maintenant été confirmé que des cas de virus avaient atteint 22 pays avec près de 21 000 cas dans le monde et 427 décès, dont une grande partie provient de l’épicentre, Wuhan, à environ 500 miles de Shanghai.

Le 23 janvier, les autorités de Wuhan ont fermé toutes les plaques tournantes du transport, y compris les vols et les trains, pour tenter d’empêcher une nouvelle propagation et contenir l’épidémie. Les États-Unis d’Amérique et l’Australie ont tous deux émis des interdictions de voyager pour les vols à destination et en provenance de Chine, isolant davantage le pays.

En réponse à l’annulation par Formula E du Sanya ePrix en mars, j’ai écrit:

Dans l’état actuel des choses, reporter le Grand Prix de Chine ne serait pas une surprise étant donné la gravité de la crise et le risque énorme que l’opération créerait pour toutes les personnes impliquées. La Chine plaçant 20 millions de personnes en quarantaine, le risque encouru est vaste et ne fait qu’augmenter au fil des jours. Les voyages à destination et en provenance de la Chine ont été fortement déconseillés, sauf s’ils sont absolument essentiels.

Tant que la situation ne sera pas maîtrisée et tous les risques éliminés, il serait erroné que l’événement se déroule. Les prochaines étapes pour la F1 et les organisateurs de l’événement devraient être de montrer l’exemple et de s’assurer qu’aucun risque inutile pour la santé publique n’est pris, y compris les risques pour les pilotes, les équipes, les membres du personnel de la F1 et bien sûr le grand public.

Une déclaration qui, selon moi, reste vraie et probable à ce stade. Il est désormais entendu que le F1 Strategy Group se réunira demain pour décider du sort des événements.

Dans une interview avec Motorsport Italia, le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré:

“Pour le moment, nous ne pouvons pas vérifier la situation sur place car, tout simplement, nous ne pouvons laisser personne atteindre la destination”, explique le responsable.

«La FIA est le législateur, Liberty Media est l’organisateur: ils sont responsables de la santé de chacun. Non seulement des pilotes, mais aussi du personnel, de tous les gens du voyage et des médias. Je suis sûr qu’ils parviendront à la bonne décision après avoir examiné toutes les options et, surtout, s’être bien informés. Il est clair, cependant, qu’en tant que groupe stratégique, nous surveillons également la situation et nous en parlerons lors de la réunion prévue mercredi ».

Des rumeurs circulent selon lesquelles les Grands Prix de Russie et de Chine échangeraient des places sur le calendrier pour laisser le temps à la situation en Chine de se calmer et d’être entièrement résolue sans prendre de risques inutiles. Un porte-parole russe a depuis lors précisé que la date du GP de Russie ne “devait pas changer”.

Bien que nous devions attendre le mot officiel du groupe stratégique demain, la probabilité que le Grand Prix de Chine soit annulé ne semble qu’augmenter avec le temps.

À mon avis, bien qu’il ne s’agisse pas d’un professionnel de la santé, d’un membre du groupe stratégique ni d’un haut fonctionnaire du gouvernement, la décision logique serait d’annuler l’événement. Il est préférable de surestimer la situation que de sous-estimer et de regretter les conséquences plus tard pour voir la crise mondiale se propager plus loin et plus rapidement hors de contrôle.

