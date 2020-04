Déclaration de Formule 1: l’intention est de commencer à un moment donné cet été

La Formule 1 reste déterminée à lancer la saison 2020 “à un moment donné cet été”, selon un communiqué officiel.

Avec les neuf premières courses de la saison annulées ou reportées en raison de la pandémie de COVID-19, la spéculation continue de croître selon laquelle le sport ne pourra pas du tout courir cette année.

Cependant, une déclaration publiée jeudi a clairement indiqué que la F1 avait l’intention de continuer.

“Comme indiqué récemment, notre intention est de commencer la saison 2020 à un moment donné cet été”, indique le rapport.

«À l’heure actuelle, personne ne peut être certain de la date exacte à laquelle la situation s’améliorera, mais quand c’est le cas, nous serons prêts à recommencer à courir. Nous sommes tous déterminés à offrir à nos fans une saison de championnat 2020.

«La Formule 1 travaille actuellement avec nos Promoteurs sur un calendrier 2020 révisé avec la séquence et le calendrier réels des courses susceptibles de différer considérablement de notre calendrier 2020 d’origine. Celui-ci sera publié en temps voulu.

«Comme annoncé précédemment, nous utiliserons la pause estivale avancée en mars / avril pour courir pendant la période de pause estivale normale, et nous prévoyons que la date de fin de saison se prolongera au-delà de notre date de fin initiale du 27 au 29 novembre.»

De plus, F1 a déménagé pour apaiser les inquiétudes des détenteurs de billets qui avaient acheté via des canaux directs.

«Si vous avez acheté des billets pour des courses qui ont été reportées ou annulées via F1Tickets.com, F1 Paddock Club et F1 Experiences, nous travaillons actuellement avec chaque promoteur de course sur les options de transfert et de remboursement qui s’offrent à vous. Nous travaillons rapidement pour finaliser ces options et nous prendrons contact avec vous. »

Il est conseillé à ceux qui ont acheté leurs billets par d’autres moyens de rechercher «les dernières informations sur les transferts ou remboursements via leur point d’achat, soit le revendeur de billets concerné, soit le site officiel du promoteur, car les processus de transfert ou de remboursement peuvent différer pour chaque course. Pour les courses non reportées, les billets des détenteurs de billets restent valables. »

Dans l’état actuel des choses, la saison 2020 devrait commencer au Grand Prix de France au Castellet le 28 juin.

.