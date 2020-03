Déclaration: les équipes “choquées” par le règlement FIA-Ferrari

Hier, après un rapport selon lequel Toto Wolff de Mercedes avait écrit à six autres équipes pour leur demander de protester contre le règlement de la FIA avec Ferrari au sujet du scandale du débit de carburant en 2019, il est maintenant évident qu’il a réalisé son souhait.

Ensemble, les sept équipes non connectées à Ferrari en Formule 1 ont publié une déclaration, dénonçant la gestion de la situation par la FIA et menaçant de poursuites judiciaires si le règlement n’était pas divulgué.

La déclaration, dans son intégralité, se lit comme suit:

“Nous, les équipes soussignées, avons été surpris et choqués par la déclaration de la FIA du vendredi 28 février concernant la conclusion de son enquête sur le groupe propulseur de Formule 1 de la Scuderia Ferrari.

«Un régulateur sportif international a la responsabilité d’agir selon les normes les plus élevées de gouvernance, d’intégrité et de transparence.

«Après des mois d’enquêtes qui ont été entreprises par la FIA uniquement à la suite de questions soulevées par d’autres équipes, nous nous opposons fermement à ce que la FIA parvienne à un accord de règlement confidentiel avec Ferrari pour conclure cette affaire.

«Par conséquent, nous déclarons publiquement notre engagement commun à poursuivre une divulgation complète et appropriée dans cette affaire, afin de garantir que notre sport traite tous les concurrents de manière juste et égale. Nous le faisons au nom des fans, des participants et des parties prenantes de la Formule Un.

“En outre, nous nous réservons le droit de demander réparation, dans le cadre de la procédure régulière de la FIA et devant les tribunaux compétents.”

Signé,

McLaren Racing Limited

Mercedes-Benz Grand Prix Limited

Racing Point UK Limited

Red Bull Racing Limited

Renault Sport Racing Limited

Scuderia Alpha Tauri S.p.A.

Williams Grand Prix Engineering Limited

.