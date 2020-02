Découvrez de plus près la McLaren MCL35

Date publiée: 13 février 2020

La McLaren MCL35 a officiellement cassé le capot – voici un aperçu de la voiture que Carlos Sainz et Lando Norris chercheront à conduire à la gloire en 2020.

Il y a eu un thème des équipes qui ont jusqu’à présent révélé peu de changement de leur livrée 2019 à 2020. Mais bien que McLaren n’ait pas beaucoup erré non plus, ils ont rendu le MCL35 incroyablement bien rangé.

Avec 38 sponsors travaillant désormais avec McLaren, il n’est pas surprenant que leur image de marque soit fortement présente sur le MCL35. Dark Trace apparaît maintenant sur l’aileron arrière à la place de Dell Technologies, tandis que FXPro est maintenant passé au centre de l’aile avant. «Un avenir meilleur» de British American Tobacco prend désormais sa place sur l’aile avant.

Huski Chocolate a gardé sa place sur l’aile arrière, tandis que Dell a maintenant sa marque le long de la boîte à air.

British American Tobacco apparaît à nouveau sur le côté pour créer un design plus raffiné et beaucoup plus attrayant.

Et si vous ne pouvez toujours pas en avoir assez du MCL35 (nous ne vous en voulons pas), voici une visite approfondie gracieuseté de McLaren.

Une nouvelle décennie de course commence ici. Dites bonjour à notre concurrent 2020 @ F1. # MCL35 #FearlesslyForward pic.twitter.com/TlKM7zyBIs

– McLaren (@ McLarenF1) 13 février 2020

Le nouveau couvercle de Sainz est tout aussi impressionnant! McLaren et leurs pilotes nous ont vraiment gâtés. Le design inspiré du drapeau espagnol marque un grand changement par rapport à son design de 2019, car le bleu fait place au rouge et au jaune. La garniture grise lui donne juste ce facteur wow supplémentaire.

Très agréable! 🤩

Très lisse (opérateur) 😍 # F1 pic.twitter.com/RlPLUpdAFa

– Aaron Gillard 🏁 (@ AaronGillard_17) 13 février 2020

Et pour plus d’informations sur le design et son évolution au fil de la saison, voici l’homme lui-même à expliquer.

💪🏼 CASQUE 2020 !! Je jouerai avec différents tons de gris tout au long de la saison, il est donc important d’avoir votre avis! La conception du drapeau est également un peu plus agressive! Laissez-moi savoir ce que vous pensez? @ DaveDesigns083 @SchuberthHelmet @JMD_helmets pic.twitter.com/j83Bi0W1aE

– Carlos Sainz (@ Carlossainz55) 13 février 2020

