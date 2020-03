Deletraz et Fittipaldi nommés pilotes de réserve Haas et pilotes eSports

L’équipe Haas a confirmé Pietro Fittipaldi et Louis Deletraz en tant que pilotes de réserve d’essai, et bien que le monde soit bloqué à cause de COVID-19, la paire a également été incitée à représenter l’équipe américaine dans les courses virtuelles de Grand Prix organisées par la Formule 1 .

La paire rejoindra Kevin Magnussen et Romain Grosjean dans l’équipe.

Communiqué de presse:

Haas F1 Team a confirmé Pietro Fittipaldi et Louis Delétraz en tant que pilotes officiels de réserve et de test de l’équipe. Les deux ont effectué un travail de simulation approfondi pour l’équipe américaine tout au long de la saison 2019, tandis que les deux ont fait leurs débuts en F1 au volant du VF-18 de l’équipe lors d’un test de pneus Pirelli à Abu Dhabi en novembre 2018.

Fittipaldi et Delétraz soutiendront l’équipe dans le simulateur et au bord de la piste lors des événements de Grand Prix lorsque la saison de Formule 1 2020 aura été retardée en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. Dans l’intervalle, les deux pilotes devraient représenter Haas F1 Team dans le prochain épisode de la série Grand Prix Virtuel Esports de Formule 1 – organisée en ligne le dimanche 5 avril.

Fittipaldi (23 ans) a passé la saison 2019 en Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) – le Brésilien né à Miami détient un curriculum vitae qui comprend un titre de champion de Formule V8 3.5 et une compétition IndyCar Series. Delétraz (22 ans) participera à nouveau au Championnat de Formule 2 de la FIA avec Charouz Racing System – le coureur suisse visant à tirer parti de ses trois podiums et de sa huitième place au championnat en 2019.

“Naturellement, nous avions l’intention de faire cette annonce au cours du Grand Prix d’Australie pour commencer la saison, mais les événements là-bas et dans le monde étaient prioritaires avec l’épidémie de COVID-19 en cours”, a déclaré le directeur de l’équipe Guenther Steiner.

“Pietro (Fittipaldi) et Louis (Delétraz) ont tous deux fait leurs preuves au cours des 12 derniers mois et nous sommes ravis de les confirmer en tant que pilotes officiels de test et de réserve pour le Haas F1 Team. Leur travail dans le simulateur a sans aucun doute été utile car nous avons relevé nos défis la saison dernière et nous sommes ravis de continuer à leur offrir de nouvelles opportunités d’élargir leurs relations avec l’équipe en 2020 lorsque nous pourrons retourner au travail.

«Je suis impatient de les voir apporter une contribution significative à notre propre programme de course en soutenant Romain (Grosjean) et Kevin (Magnussen) et toute l’équipe d’ingénierie avec le Haas VF-20.»

Fittipaldi – un petit-fils du double champion du monde de Formule 1 de la FIA et double vainqueur de l’Indy 500 Emerson Fittipaldi, a conduit la Haas VF-19 la saison dernière lors d’essais en Espagne, à Bahreïn et à Abu Dhabi, a commenté; «J’ai hâte de continuer à développer le rôle que j’ai développé avec Haas F1 Team la saison dernière. Mes remerciements vont à Gene Haas et Guenther Steiner pour l’opportunité et la croyance continues dans mon travail au volant.

“Vous n’arrêtez jamais d’apprendre en F1, que vous passiez des heures dans le simulateur ou physiquement au volant de la vraie voiture – quelque chose que j’ai beaucoup fait avec Haas qui a enregistré plus de 2000 kilomètres en test. C’est un plaisir de pouvoir faire les deux et d’avoir l’association avec cette équipe et tout ce qu’elle a accompli en si peu de temps dans notre sport. »

“Être un pilote officiel d’essai et de réserve en F1 est une autre étape sur la voie pour atteindre mon objectif ultime de compétitionner en F1”, a déclaré Louis Delétraz.

«J’ai fait mes débuts dans une voiture de F1 avec Haas F1 Team et je suis naturellement ravi que nous ayons développé cette opportunité, ainsi que mon travail sur simulateur la saison dernière, dans un rôle officiel de pilote d’essai et de réserve. Je tiens à remercier Gene Haas et Guenther Steiner de m’avoir ajouté au programme à ce titre.

Le bonus pour moi est qu’avec la Formule 2 sur le projet de loi de support lors de divers événements de Grand Prix, je sais qu’ils pourront me voir courir et je peux passer plus de temps à m’intégrer à l’équipe lorsque le calendrier le permet. »

