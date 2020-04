Dernières nouvelles: Stirling Moss est décédé

La légende de la Formule 1, Stirling Moss, est décédée à l’âge de 90 ans, a confirmé sa femme dimanche, en expliquant au Daily Mail: «Il est mort comme il a vécu, il a l’air magnifique. Il s’est simplement fatigué à la fin et il a juste fermé ses beaux yeux et c’est tout. »

Bien qu’il n’ait jamais remporté de championnat du monde de F1, Moss est largement considéré comme l’un des meilleurs pilotes de course de tous les temps. Entre 1951 et 1961, le pilote britannique a remporté 16 courses de F1 et a été vice-champion de F1 à quatre reprises et troisième à trois reprises.

Il a perdu le championnat de 1958 après avoir protesté contre la disqualification du rival en titre Mike Hawthorn lors de la dernière course de la saison.

Moss a remporté 212 des 529 courses auxquelles il a participé dans diverses catégories tout au long de sa carrière, y compris ce que beaucoup considèrent comme l’une des meilleures performances de l’histoire de la course automobile à la course sur route Mille Miglia de mille milles en Italie en 1955.

Moss s’était retiré de la vie publique début 2018 pour se concentrer sur sa santé et passer plus de temps avec sa famille. Moss était tombé malade lors d’un voyage à Singapour en décembre 2016 avec une grave infection pulmonaire.

Son épouse, Lady Moss, a confirmé sa mort dimanche.

