«Derrière les grands prix à huis clos, ça allait faire faillite»

Date publiée: 20 mars 2020

Les anciens pilotes de F1 devenus commentateurs, Martin Brundle, ont fait couler de l’eau froide sur les suggestions que la F1 pourrait commencer la saison à huis clos, affirmant que les circuits «feraient faillite».

La Formule 1 a tenté de démarrer la saison 2020 à Melbourne devant une foule de ce qui aurait pu être 350 000 au cours du week-end de trois jours du Grand Prix.

Cependant, la prochaine course du calendrier, Bahreïn, aurait été un scénario très différent puisque le circuit de Sakhir avait déjà annoncé que sa course se déroulerait à huis clos.

En fin de compte, ni l’un ni l’autre n’a eu lieu.

L’Australie a été annulée deux heures avant le début de la FP2 avant que la Formule 1 ne reporte tous les grands prix jusqu’à la course d’Azerbaïdjan en juin.

Les patrons de la Formule 1, Liberty Media et la FIA, envisagent maintenant un calendrier révisé, bien que ce soit une cible mouvante.

Monaco étant le dernier en date à être annulé, la saison pourrait commencer à Bakou si le coronavirus le permet.

Afin d’emballer autant de courses que possible, la pause estivale a lieu en ce moment avec des équipes libres de choisir leur arrêt de trois semaines, tandis que le patron sportif de F1 Ross Brawn dit que nous pourrions passer à des week-ends de deux jours pour permettre des en-têtes triples .

Alors que Brundle, le commentateur de Sky Sports, est ouvert à la plupart des suggestions, il pense que la seule chose que la F1 ne devrait même pas considérer est de courir derrière des portes closes.

“Il me semble, juste mon avis, il semble que les mois d’avril et mai soient une perte totale pour tout le monde, partout dans cette partie du monde”, a-t-il déclaré à Sky Sports News.

“Donc, le championnat, pour ce qu’il vaut, a besoin d’un minimum de huit courses, maximum de 22 cette année, ce qui ne se produira clairement pas.

«Je pense que si nous nous levons et courons, je pourrais facilement voir 16 ou 17 courses, juste arriver épaisses et rapides, des triples têtes, des quadruples têtes, peut-être une semaine de repos et repartir.

«Ils raccourciront le week-end, peut-être, à deux jours plutôt qu’à trois. La pensée pour de grands circuits comme Silverstone, courir une course mais sans foule, ils ne peuvent tout simplement pas le faire, ils vont franchement faire faillite.

“Nous devons donc attendre jusqu’à ce que nous puissions obtenir une foule et le faire correctement.”

Cependant, la Formule 1 n’a besoin que de huit grands prix pour être considérée comme un championnat du monde. Cela, fait remarquer Brundle, était le programme à ses débuts.

“Je pense qu’il y a une chance que nous puissions avoir une saison de Formule 1 représentative et rappelez-vous, à l’époque de Sir Stirling Moss et [Juan Manuel] Le jour de Fangio, il y en avait sept ou huit dans un championnat », a-t-il ajouté.

«À mon époque, avec Michael Schumacher et [Ayrton] Senna, nous avons eu 15 ou 16 courses et personne ne se sent moins impressionné par ces grands champions de l’époque pour avoir moins de courses dans une saison. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.