Des équipes de F1 basées au Royaume-Uni réagissent à la pénurie de ventilateurs · .

Les équipes britanniques de Formule 1 intensifient leurs efforts pour lutter contre la pénurie mondiale de ventilateurs, comme l’a révélé . mercredi.

“Les équipes travaillent en collaboration avec la Formule 1, le gouvernement britannique et d’autres organisations pour établir la faisabilité des équipes produisant ou soutenant la production de dispositifs médicaux pour aider au traitement des patients Covid-19”, a déclaré F1 dans un déclaration.

«Toutes les équipes ont des capacités de conception, de technologie et de production expertes, et se spécialisent dans le prototypage rapide et la fabrication à haute valeur ajoutée, qui, espérons-le, pourront être appliquées aux besoins critiques définis par le gouvernement.

Des entreprises ayant une expertise en fabrication ont été sollicitées pour aider à la production de ventilateurs qui sont en forte demande en raison de la pandémie mondiale.

Les cas les plus graves de coronavirus peuvent entraîner des problèmes pulmonaires tels que la pneumonie. Comme le virus ne peut pas être guéri, les patients atteints doivent avoir leurs poumons ventilés pour s’assurer qu’ils continuent de recevoir suffisamment d’oxygène pendant que leur corps se rétablit.

Cela a imposé une énorme demande sur les fournitures de matériel de ventilation. La Chine a augmenté sa production de ventilateurs après le début de la propagation de l’épidémie à Wuhan dans tout le pays. Le nombre croissant de cas en Europe et aux États-Unis a accru la demande.

Les équipes de Formule 1 font partie des constructeurs automobiles et d’autres constructeurs qui ont été approchés pour aider à faire face à l’équipement de sauvetage.

