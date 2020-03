Des pilotes de F1 participeront au Grand Prix virtuel de Bahreïn dans une nouvelle série officielle ESports · .

Les pilotes de Formule 1 participeront à un Grand Prix virtuel de Bahreïn, le premier d’une nouvelle série d’événements ESports à se dérouler à la place des dates de course annulées de 2020.

Les pilotes de course qui participeront doivent encore être confirmés. Ils devraient être rejoints par un mélange de pilotes de réserve d’équipes rivales et de meilleurs pilotes ESports, qui participeront tous à distance pour des raisons de sécurité.

La compétition, qui se déroulera sur le jeu officiel de Formule 1 F1 2019, débutera par une période de qualification pour décider des positions sur la grille. La course autour du circuit international de Bahreïn se déroulera à mi-distance, soit 28 tours.

L’événement commencera à 20 heures GMT et devrait durer environ une heure et demie. Aucun point de championnat du monde ne sera offert pour la course.

La Formule 1 a accepté de réduire les paramètres de difficulté pour certains pilotes en fonction de leurs niveaux de capacité “pour encourager les courses compétitives et divertissantes”. Cela impliquera «une performance de voiture égale avec des réglages fixes, une réduction des dommages au véhicule et des freins antiblocage et un contrôle de traction en option pour ceux qui ne connaissent pas le jeu.

Les fans pourront regarder l’événement en direct sur les chaînes YouTube, Twitch et Facebook de la Formule 1. La F1 a l’intention de diffuser l’événement depuis la Gfinity ESports Arena, mais le fera à distance si nécessaire.

“Nous sommes très heureux de pouvoir apporter un léger soulagement sous la forme du F1 Esports Virtual GP, en ces temps imprévisibles, car nous espérons divertir les fans manquant l’action sportive régulière”, a déclaré le chef des affaires numériques de F1 et ESports Julian. Bronzer. “Avec toutes les grandes ligues sportives du monde incapables de concourir, c’est le moment idéal pour mettre en évidence les avantages de l’esport et les compétences incroyables qui sont en jeu.”

