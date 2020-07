Des pilotes de Formule 1 soutiennent la lutte contre le racisme

Les 20 pilotes de Formule 1 vont montrer leur soutien à la lutte contre le racisme avant le Grand Prix d’Autriche d’ouverture de la saison de dimanche, bien qu’ils le feront individuellement sur la grille plutôt que par un geste collectif.

Les joueurs de football sur les terrains en Angleterre et en Allemagne ont pris le genou ensemble simultanément avant les matchs pour soutenir le mouvement Black Lives Matter, et les pilotes de F1 ont discuté de ce qu’il faut faire lors d’un briefing des pilotes vendredi soir.

« Les 20 pilotes sont unis avec leurs équipes contre le racisme et les préjugés, tout en adoptant les principes de diversité, d’égalité et d’inclusion », a déclaré samedi l’Association des pilotes de Grand Prix. « Chaque individu a la liberté de montrer son soutien pour mettre fin au racisme à sa manière et sera libre de choisir comment le faire avant le début de la course. »

Le champion du monde Lewis Hamilton a largement parlé du racisme ces dernières semaines après la mort à Minneapolis de George Floyd – un homme noir menotté et non armé – après qu’un officier de police a appuyé son genou sur le cou de Floyd pendant près de huit minutes en mai. Hamilton a assisté à une marche Black Lives Matter à Londres et met en place une commission pour accroître la diversité dans le sport automobile.

Le sextuple champion de F1, qui est le seul pilote noir en F1, a été demandé après la séance de qualification de samedi s’il prévoyait de se mettre à genoux avant la course au Red Bull Ring de Spielberg.

«Honnêtement, je n’ai aucun plan pour le moment. Je n’ai pas pensé aussi loin », a déclaré Hamilton. «Nous avons parlé lors du briefing des chauffeurs. Intéressant. Mais c’était bien que nous soyons tous au moins en discussion. Je ne sais pas ce que nous verrons demain. »

Jeudi, Hamilton a appelé les autres équipes de F1 à ne pas en faire assez pour lutter contre le racisme et a déclaré que le sport devait encore faire pression pour plus de diversité. Mercedes est en compétition dans une voiture entièrement noire au lieu de l’argent habituel, tandis que Hamilton et son coéquipier Valtteri Bottas ont écrit «End Racism» sur le halo de la voiture.

Hamilton a félicité certains chauffeurs pour avoir dénoncé le racisme, mais il estime toujours que d’autres doivent faire plus et il l’a soulevé dans leur exposé.

«Je dis simplement« merci »pour ceux qui ont dit quelque chose sur leurs plateformes de médias sociaux parce qu’ils ont une excellente voix, une excellente plateforme, puis encourage ceux qui n’ont pas à dire quelque chose», a déclaré Hamilton.

«Je viens de décrire le scénario selon lequel le silence est généralement complice. Il y a encore du silence dans certains cas… Il y a des gens qui ne comprennent toujours pas exactement ce qui se passe et quoi (la raison de ces protestations. ”

Le pilote français Romain Grosjean prévoit de se mettre à genoux dimanche, « Je n’étais pas un grand fan (de l’idée) au début, mais après j’ai lu beaucoup de choses sur le sujet et maintenant je pense que c’est un geste qu’un sportif doit faire pour montrer qu’il est contre le racisme. »