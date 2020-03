Des problèmes de trésorerie pour Aston Martin; Le plan F1 continue

Date publiée: 31 mars 2020

Aston Martin a fait part de ses inquiétudes concernant les liquidités au cours des 12 prochains mois, mais le nouvel investisseur Lawrence Stroll est convaincu que ses plans pour entrer en Formule 1 se poursuivront.

Le constructeur automobile britannique de luxe devrait redevenir une équipe d’usine à part entière en Formule 1 à partir de 2021 avec le financement du consortium Stroll et superviser la transition de la tenue actuelle de Racing Point.

Mais Aston Martin dit qu’ils n’ont pas de “fonds de roulement suffisant” pour être opérationnel pour les 12 prochains mois, citant les moments extraordinaires dans lesquels nous nous trouvons comme raison de l’incertitude financière actuelle.

Un communiqué de la société a déclaré: «Compte tenu du produit de l’augmentation de capital, la Société est d’avis que le Groupe ne dispose pas d’un fonds de roulement suffisant pour répondre à ses besoins pendant les 12 mois suivant la publication du Prospectus Original.

«Cela est dû à l’impact accru, depuis que la Société a publié le premier prospectus supplémentaire le 13 mars, de COVID-19 et à l’incertitude permanente et non quantifiable qu’elle a créée et continue de créer.»

Mais Stroll, qui devrait être nommé président exécutif d’Aston Martin dans le mois qui suit son investissement important, affirme que les fonds injectés par son consortium donneront à l’entreprise la stabilité dont elle a besoin.

«Moi et mes co-investisseurs du consortium, continuons de croire passionnément à l’avenir d’Aston Martin Lagonda», a déclaré Stroll après la réunion.

«Cela est clairement démontré par notre investissement de 262 millions de livres sterling qui sous-tend la sécurité financière de l’entreprise. Il s’agit d’une augmentation de capital très importante de 536 millions de livres sterling – qui doit être effectuée par mon consortium et d’autres actionnaires à un moment très difficile.

«Cela donne la stabilité nécessaire pour réinitialiser l’entreprise pour son avenir à long terme. Nous avons un plan clair pour y arriver, y compris Aston Martin entrant dans une équipe d’usine F1 la saison prochaine et j’ai hâte de travailler avec l’équipe de direction pour livrer ce programme. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.