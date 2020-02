«Des règles stables donnent à Red Bull-Honda une réelle opportunité»

Date publiée: 5 février 2020

Red Bull a une «réelle opportunité» de contester avec Christian Horner confiant que les leçons apprises la saison dernière peuvent être appliquées cette année.

Bien que Red Bull ait démarré lentement la saison dernière, Max Verstappen était le pilote qui a finalement mis fin aux huit victoires successives de Mercedes.

Le Néerlandais a remporté la victoire du GP d’Autriche avant d’ajouter l’Allemagne et le Brésil à son bilan.

Ses trois victoires signifient que le pilote Red Bull a remporté le plus de victoires en dehors de Mercedes et a terminé troisième du championnat sur le journal.

Cette année, Red Bull en veut plus.

“Pour la première fois depuis probablement cinq ou six ans, nous avons une stabilité dans la réglementation et cela nous donne une réelle opportunité de mener le combat contre nos rivaux”, a déclaré Horner sur le site officiel de Verstappen.

«Les leçons que nous avons apprises l’année dernière ont été transférées de RB15 à RB16.

«Nous avons également de la stabilité dans l’équipe et cela, parallèlement à l’élan que nous avons créé au cours du second semestre de l’année dernière, signifie que nous sommes en très bonne position pour relever un défi de taille cette année.»

Le patron de l’équipe, cependant, admet que ce n’est pas entièrement entre les mains de Red Bull, l’équipe a également besoin du partenaire moteur Honda pour venir à la fête.

L’année dernière, les voitures à moteur Honda ont atteint 11 podiums, neuf de Verstappen et deux de Toro Rosso.

Horner a ajouté: «L’un des principaux facteurs qui nous permet de relever un défi est le groupe moteur et chez Honda, nous avons un partenaire extrêmement motivé et compétitif.

«Honda a fait un excellent travail en 2019 et chaque itération de l’année de puissance a apporté plus de performances et plus de puissance.

“On dirait que nous nous rapprochons de nos principaux rivaux.”

