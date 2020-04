Des signes “très encourageants” pour le GP britannique à huis clos · .

Dans le tour d’horizon: le directeur général de Silverstone, Stuart Pringle, a déclaré avoir vu des signes encourageants de la part du gouvernement selon lesquels le Grand Prix de Grande-Bretagne pourrait se poursuivre derrière des portes closes.

Des médias sociaux

Messages notables de Twitter, Instagram et plus:

pic.twitter.com/8vRq6ovewD – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 27 avril 2020

L’annonce d’Audi quittant le DTM est extrêmement triste et je me sens vraiment pour tous mes coéquipiers et tous les amateurs de sport automobile. Nous vivons dans une période difficile sans précédent pour les professionnels du sport automobile et je ne serais pas surpris que d’autres fabricants aient des stratégies similaires en marche avant. – LUCAS DI GRASSI (@LucasdiGrassi) 27 avril 2020

Les plans pour une saison # F1 révisée me semblent incroyablement optimistes. Même si les propriétaires de sports subventionnent les pistes de course, le fait d’avoir les portes closes supprime la plupart des avantages économiques pour le pays hôte. Pourquoi les gouvernements coopéreraient-ils? – Just Mick (@ Stressed_Eric72) 27 avril 2020

Si la F1 est en mesure de faire quelque chose en 2020, je pense qu’il serait préférable d’annuler les circuits de rue et de donner la priorité aux pistes de course réelles, car il serait plus facile de monter derrière des portes closes et avec un préavis rapide. Bien que je pense qu’il ne reste que Singapour (et la technologie Sotchi) – Charles Crook (@chlcrk) 27 avril 2020

J’aimerais vraiment que je sois allé aux tests maintenant 😒 # F1 – Hope✨ (@ F1Hopeless) 27 avril 2020

Liens

Plus de liens d’intérêt pour la course automobile:

Vodcast F1 (Sky)

“Il était très encourageant que le Département de la culture, des médias et des sports ait indiqué ce week-end qu’il souhaitait entamer un dialogue entre les médecins et les sportifs pour voir ce qui pourrait être nécessaire pour y parvenir. Nous travaillons avec Formule 1, DCMS et les responsables médicaux pour voir comment nous pouvons le faire pour une sorte de Grand Prix britannique à huis clos. “

La F1 s’apprête à financer le Grand Prix de Grande-Bretagne pour suivre l’ouverture de la saison en Autriche (The Guardian)

“Nous sommes très confiants que nous pouvons surmonter cela, cela va juste nous faire reculer.”

Le circuit de Catalogne est ouvert à l’accueil du GP d’été espagnol (Autosport)

“Ils nous ont demandé s’il y avait une date qui ne nous était pas possible, et nous avons dit” non “.”

Berger “espérait une approche plus unie” de la sortie de l’Audi DTM (Motorsport Week)

“Je regrette profondément la décision d’Audi de se retirer du DTM après la saison 2020.”

Ganassi fait appel à Matt Kenseth pour conduire le numéro 42 pour le reste de la saison 2020 (NASCAR)

“Cette décision intervient après que Ganassi a mis fin à sa relation avec Kyle Larson suite à l’utilisation par Larson d’une insulte raciale sur un flux en direct lors d’un événement iRacing le 12 avril. Larson, qui était sous contrat avec l’équipe depuis 2013, est indéfiniment suspendu de NASCAR, et la réintégration ne sera évaluée qu’après avoir suivi la formation de sensibilité obligatoire. “

TOCA publie le calendrier BTCC 2020 révisé (BTCC)

“La saison révisée doit maintenant commencer le 1er août à Donington Park, qui commence une série de quatre événements en seulement cinq week-ends, avec Brands Hatch, Oulton Park et Knockhill achevant le premier mois d’action.”

Apprendre à connaître: Buemi (WEC)

