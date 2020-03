Détails sur la façon dont les fans obtiennent des remboursements pour le Grand Prix d’Australie

Date publiée: 14 mars 2020

Les fans qui ont acheté des billets pour le Grand Prix d’Australie d’ouverture de la saison 2020 recevront un remboursement complet, ce qui a été confirmé.

La course a été annulée vendredi en raison de la pandémie de coronavirus en cours, mais cette décision n’a été annoncée que lorsque les fans faisaient la queue aux portes pour entrer dans Albert Park.

Il est sûr de dire que de nombreux fans ont été mécontents de toute la situation, mais il a maintenant été confirmé que tous ceux qui ont acheté des billets recevront des remboursements, à l’exception de ceux qui ont acheté des billets jeudi depuis que la journée s’est déroulée comme prévu.

Une déclaration officielle disait: «Si vous avez acheté des billets en ligne par l’intermédiaire de l’agent de billetterie officiel du Grand Prix d’Australie de Formule 1, Ticketmaster, vous recevrez un remboursement sur la carte de crédit que vous avez utilisée.

«Si vous avez acheté des billets dans un point de vente Ticketmaster en espèces ou sur EFTPOS, vous devrez vous rendre dans un point de vente Ticketmaster pour rembourser la réservation.

«Si vous avez acheté des billets auprès d’un agent de voyages ou d’un vendeur, veuillez les contacter directement pour traiter votre remboursement.

“Si vous avez acheté des billets d’accueil via Ticketmaster, vous recevrez un remboursement sur la carte de crédit d’origine que vous avez utilisée.”

L’Australian Grand Prix Association a cependant averti qu’il y avait beaucoup de remboursements à effectuer, alors a demandé de la patience.

“Le processus de remboursement peut prendre un certain temps et l’équipe AGPC veillera à ce que les remboursements soient traités le plus rapidement possible”, poursuit le communiqué.

“Votre patience est appréciée dans cette affaire.”

