Deux nouveaux poneys pour la Ferrari Driver Academy

La Ferrari Driver Academy a confirmé l’ajout de deux jeunes armes au programme junior de Maranello.

Arthur Leclerc (à droite), frère de Charles, et Dino Beganovic (à gauche) qui entamera le voyage dans un programme comprend également Mick Schumacher, fils de la légende de la F1 Michael Schumacher.

La Ferrari Driver Academy est heureuse d’annoncer que deux nouveaux pilotes rejoignent le programme de formation et de développement des pilotes de course de la marque Maranello, qui est maintenant opérationnel depuis onze ans.

Les pilotes en question sont Arthur Leclerc et Dino Beganovic, dont les performances en 2019 ont montré qu’ils ont ce qu’il faut pour faire partie de la FDA.

En formule régionale. Arthur Leclerc est le frère cadet du très apprécié et actuel pilote Scuderia Ferrari Charles, lui-même ancien élève de la FDA. Arthur est né à Monaco le 14 octobre 2000 et abordera la série Formula Regional cette année, ayant couru pour la première fois en monoplace en 2018 dans le championnat de France de Formule 4.

Dans sa deuxième course seulement, il a gagné à Nogaro, répétant cet exploit plus tard dans l’année à Magny-Cours. Il est entré en contact pour la première fois avec la FDA l’année dernière, lorsqu’il a participé à l’un de ses camps d’évaluation, visant à évaluer de jeunes pilotes talentueux. Il est resté avec la Formule 4 l’année dernière, mais a évolué vers l’ADAC Formel 4 allemand plus compétitif, où il a performé très régulièrement.

Il a remporté une victoire à Hockenheim, et a terminé sept fois sur le podium, en route vers une solide cinquième place du championnat. Leclerc montera donc dans une catégorie, en courant pour Prema Powerteam. En Formule Régionale, Arthur fera équipe avec Gianluca Petecof.

Le Brésilien est inscrit dans les livres de la FDA depuis 2018 et est arrivé deuxième du championnat italien de Formule 4 pour mériter son droit de gravir une série cette année.

Des karts à la Formule 4. Le deuxième recrue de la FDA est le très jeune Dino Beganovic. Né le 19 janvier 2004 et originaire de Landeryd, en Suède, il a montré sa classe en karting, avec déjà deux titres suédois à son actif et une deuxième place en WSK Euro Series en 2019.

Dino a été recommandé à la FDA par les gens de Tony Kart, qui agissent comme éclaireurs pour le programme Maranello, dans le monde du karting. Outre Beganovic, la société italienne était également chargée de présenter Marcus Armstrong et Gianluca Petecof à la FDA.

Le Suédois fera ses débuts en monoplace, avec la Formule 4 comme première étape naturelle. Lui aussi passera sous l’aile de la Prema Powerteam.

Nouvelle année scolaire. Les deux «nouveaux garçons» commenceront à travailler à Maranello dans la deuxième partie de janvier, lorsqu’ils rencontreront leurs camarades de classe et le personnel de la FDA. Il n’y a pas moins de neuf élèves FDA cette année.

Hormis Enzo Fittipaldi, qui participe à la série FIA ​​Formula 3 avec l’équipe HWA Racelab, Petecof et Beganovic, il a été annoncé en novembre dernier que cinq pilotes participeront à la FIA Formula 2: Giuliano Alesi, Callum Ilott et Mick Schumacher pour leur deuxième saison. dans la catégorie, avec, de la FIA Formula 3, Marcus Armstrong et le champion en titre Robert Shwartzman.

Laurent Mekies Scuderia Ferrari Directeur sportif: L’hiver a été chargé pour la Ferrari Driver Academy. Nous avons essayé de construire le meilleur programme de développement pour nos chauffeurs en 2020, avec une augmentation significative de leurs activités et de leur programme de formation à notre siège de Maranello.

«Nous recherchons également des jeunes plus talentueux et nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui qu’Arthur et Dino se joindront à nous pour ce qui va être une saison très excitante. Nous avons des pilotes FDA dans toutes les catégories de l’échelle monoplace FIA ​​et notre objectif sera de les soutenir au mieux dans leur développement en tant que pilotes de course et en tant que jeunes.

«Nous tous, à Maranello, avons hâte de voir comment nos neuf jeunes pilotes se comporteront au cours des prochains mois. citation

Marco Matassa Directeur technique de la FDA: «Aujourd’hui, nous sommes très heureux de confirmer que deux autres jeunes pilotes rejoignent notre gamme 2020 FDA. Tous nos pilotes participant à F3, Formula Regional et F4 sont des recrues dans leurs catégories respectives, donc la saison s’annonce très intéressante et compétitive.

«Dans chaque cas, les objectifs de la FDA sont de continuer à les aider à progresser à la fois techniquement et individuellement, dans leur cheminement vers la réalisation de nos objectifs communs. citation

.