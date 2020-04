Deux podiums pour Max Verstappen dans l’épreuve Team Redline

Date publiée: 18 avril 2020

Max Verstappen de Red Bull a décroché deux podiums lors de la dernière manche des Real Racers Never Quit Esports de Team Redline.

La série a été surnommée «Les vrais coureurs ne quittent jamais: un hommage aux légendes du sport automobile», et le deuxième tour de la série iRacing a de nouveau eu lieu dans les machines Lotus 1979.

Kelvin van der Linde, qui a perdu contre Verstappen dans le combat pour le titre dans le cadre de la précédente série Real Racers Never Quit, a remporté les deux courses à Olton Park avec le lieu choisi lors d’un vote de fans.

Verstappen a qualifié le P10 pour la première course, mais sa progression est restée stable, stimulée par un départ chaotique et quelques incidents supplémentaires.

Van der Linde a été impliqué dans une collision avec le leader de la course, Dani Juncadella, l’envoyant dans les barrières de Shell Oils Corner après avoir tenté de prendre la tête à l’extérieur de Island Bend.

L’incident du champion de F4 Franco Colapinto a promu Verstappen plus loin, et P4 était le sien lorsque Felipe Drugovich a été envoyé dans le mur après que la paire soit entrée côte à côte à Knickerbrook.

Verstappen a ensuite été promu en P3 après que le leader actuel du Championnat de Formule E, Antonio Felix da Costa, est entré en collision avec Bent Viscaal.

Ce fut la fin de la course de da Costa, tandis que Viscaal n’a pas pu empêcher Verstappen de le dépasser ou de le repasser.

Dans la deuxième course, la bataille entre le pilote Bentley Works Jordan Pepper et Verstappen sur P2 a permis à van der Linde de reculer et de dominer.

Verstappen a remporté cette bataille, se déplaçant aux côtés de Pepper sur Hilltop alors que les deux ont glissé à l’entrée de Knickerbrook. Le Néerlandais est sorti devant et a terminé 2,8 secondes derrière van der Linde.

Le pilote de Formule 1 de Verstappen, Lando Norris, a connu une séance torride, subissant des abandons au premier tour dans les deux courses de 13 tours.

Norris sera en action dimanche dans le cadre du Grand Prix virtuel de Formule 1 «en Chine».

