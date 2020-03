Différence entre Raikkonen et Hamilton / Alonso

Date publiée: 31 mars 2020

Kimi Raikkonen peut être très rapide dans une voiture de Formule 1 mais seulement celles qui lui conviennent, Pedro de la Rosa affirmant que le Finlandais n’a pas la capacité d’adapter son style à la voiture.

Maintenant dans sa 18e saison en Formule 1, Raikkonen a couru des voitures conçues par Sauber, McLaren, Ferrrari, Lotus et Alfa Romeo.

Pendant son temps, il a remporté 21 grands prix, pris 103 podiums et il compte le titre de Championnat des Pilotes 2007 parmi ses succès.

Cependant, l’ancien pilote de F1 de la Rosa estime que le joueur de 40 ans manque de quelque chose par rapport à Lewis Hamilton et Fernando Alonso.

Ce quelque chose, dit l’Espagnol, c’est la capacité de s’adapter à la voiture, en particulier celle avec une extrémité avant nerveuse.

“Kimi est très rapide”, a déclaré l’Espagnol au podcast Beyond the Grid. «Il est champion du monde.

«Mais il a besoin de certaines voitures avec un front stable pour son style de conduite, sinon il ne s’adaptera pas.

«C’est sa différence avec Hamilton et Alonso.

«Donnez à Fernando n’importe quelle voiture et il montrera la vitesse.

«Ces pilotes sont capables de s’adapter.

“Kimi ne sait pas s’adapter.”

De la Rosa a travaillé avec Raikkonen et Juan Pablo Montoya chez McLaren en 2005 et 2006.

Raikkonen a marqué près du double des points de Montoya en 2005 tandis qu’en 2006, le Colombien s’est séparé de l’équipe après avoir à nouveau eu du mal à égaler le Finlandais.

De la Rosa est intervenu mais n’a pas non plus mené le combat à Raikkonen.

«En 2005 et 2006 chez McLaren», a-t-il ajouté, «nous avons travaillé avec Michelin et Montoya et j’ai eu des problèmes mais Kimi a été très rapide.

«Dans certaines conditions, Kimi est aussi forte qu’Alonso et Hamilton. Mais ils sont plus élevés parce que toutes les voitures ne se comportent pas comme Kimi en a besoin. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.