Dixon: Chip Ganassi m’a dit de ne pas jouer dans la course virtuelle

Scott Dixon, quintuple champion IndyCar et relativement nouveau concurrent iRacing, a reçu un bref ensemble d’instructions du patron Chip Ganassi sur le monde de la course virtuelle.

“J’ai reçu un texto de lui disant” Allongez-vous “”, a déclaré Dixon vendredi.

Ce qui a commencé comme un moyen amusant pour les ligues de course de remplir le temps et d’engager les fans pendant l’arrêt des sports en raison de la pandémie de coronavirus a pris une tournure sombre.

Kyle Larson a été licencié par Ganassi cette semaine pour avoir utilisé une insulte raciale lors d’une course virtuelle. Bubba Wallace a perdu un sponsor pour «rage de quitter» le jeu une semaine plus tôt. L’événement iRacing de NASCAR ce dimanche suscite des critiques après que la série ait décidé de réduire le champ des pilotes moins connus.

La décision visait à éviter l’épave d’il y a deux semaines au Bristol Motor Speedway virtuel. Mais cela s’est fait au détriment de pilotes tels que Landon Cassill et Michael McDowell, qui ont parrainé les événements et ont ensuite appris qu’ils n’étaient pas invités à concourir sur la piste virtuelle de Richmond. La star à la retraite Dale Earnhardt Jr. s’est même retirée dans le but de donner sa place à l’un des pilotes exclus, mais il était clair que l’éclat s’estompe.

NASCAR a trouvé une solution: une course à la chaleur dimanche matin pour les pilotes qui ne sont pas déjà invités, avec les deux premiers finalistes éligibles pour participer à la course virtuelle télévisée au niveau national et deux autres pilotes sélectionnés par le partenaire de diffusion Fox.

Cela semblait une concession équitable pour Cassill, qui n’a actuellement pas de tour Cup Series. Il a participé aux trois premières courses virtuelles NASCAR officielles, a organisé d’autres événements virtuels et a signé Blue-Emu, le sponsor qui a abandonné Wallace, comme sponsor.

“La meilleure chose que j’ai apprise cette semaine est que mon sponsor Blue-Emu est derrière moi à 100% et, finalement, cette relation est ce qui transformera ces événements iRacing du monde virtuel en opportunités dans le monde réel”, a déclaré Cassill. «Le fait que je doive me qualifier cette semaine n’est qu’une autre occasion de faire mes preuves en tant que coureur.»

C’est devenu très compliqué ce mois-ci depuis que NASCAR est passé de la vraie course à l’iRacing, qui a établi à deux reprises des records d’audience e-sport sur Fox et sa chaîne câblée. IndyCar a lancé une ligue avec des courses du samedi maintenant diffusées par NBCSN, et IMSA a accueilli jeudi un immense champ de conducteurs de voitures de sport dans une course qui a été diffusée.

La course virtuelle est devenue le seul moyen pour les pilotes de promouvoir leurs partenaires lors des commandes à domicile, et les équipes ont reconnu la valeur de la participation de leurs pilotes. Mais ce qui a commencé comme amusant est devenu une affaire très sérieuse et a fait boule de neige dimanche soir lorsque Larson a utilisé le mot N tout en essayant de communiquer avec son observateur. Presque tous ses sponsors l’ont déposé le lendemain, et il a été licencié par Ganassi.

Le propriétaire de la série IndyCar, Roger Penske, a exhorté les propriétaires de l’équipe à avertir leurs pilotes de leur conduite pendant la course virtuelle – un message délivré après que le pilote de Penske Will Power eut son flux coupé par le service pour avoir qualifié Dixon de «branleur».

Les conducteurs sont désormais parfaitement conscients des enjeux. La plate-forme leur permet de communiquer entre eux pendant la course, parfois légère et parfois chauffée, et les téléspectateurs peuvent écouter via l’application de jeu Twitch.

“Nous sommes pilotes, nous sommes frustrés, nous voulons être compétitifs”, a déclaré Helio Castroneves, qui fera ses débuts en IndyCar iRacing samedi au Twin Ring Motegi virtuel au Japon, tout comme le champion en titre de NASCAR Kyle Busch.

“Parfois, vous devez vous rappeler que beaucoup plus de gens regardent, ils peuvent tout entendre, vos pensées essentiellement”, a-t-il déclaré. “Vous devez vous rappeler que vous représentez une entreprise, une équipe, des mécaniciens, beaucoup de gars, des sponsors autour de vous.”

Vendredi, NASCAR a reporté son prochain événement programmé, le 9 mai à Martinsville, en Virginie, et explore les courses sur des sites sans spectateurs. La prochaine course d’IndyCar est prévue le 6 juin au Texas Motor Speedway.

Jusqu’à la reprise des courses, la compétition virtuelle est tout ce qu’il y a pour les pilotes et les fans. Il y a une sorte de course diffusée tous les soirs de la semaine et on craint que les fans s’ennuient.

«Le mot clé est la sursaturation», a déclaré John Doonan, président d’IMSA. “Nous voulions être intelligents avec la sursaturation et, franchement, nous nous retrouverions en quelque sorte à suivre un calendrier similaire à quelques exceptions près de la cadence de nos courses réelles.”

