Dr Helmut Marko: «Plus d’excuses» de Red Bull en 2020

Date publiée: 16 janvier 2020

Le conseiller en sport automobile de Red Bull, le Dr Helmut Marko, dit qu’il ne peut plus y avoir d’excuses de la part de l’équipe avant la campagne 2020.

Red Bull, soutenu par Max Verstappen signant une nouvelle prolongation de contrat de trois ans début janvier, espère une fois de plus se lancer dans le mix titre aux côtés de Mercedes et Ferrari.

L’équipe basée à Milton Keynes a enregistré trois victoires en course avec le constructeur japonais de moteurs Honda au cours de la première année de leur partenariat, mais Marko estime que tout est en place maintenant pour élever les attentes et en exiger davantage.

“Nous voulons nous battre pour le Championnat du Monde et nous savons que nous devons être compétitifs avec le châssis dès le départ, donc dès la première course”, a déclaré Marko à Motorsport-Total.com.

«Honda a réalisé des gains pour l’année prochaine et, après tout ce qui a été réalisé jusqu’à présent, nous supposons que [fighting from the start of the season] qui va se passer.

“Cela signifie que nous n’avons aucune excuse.”

Marko a fixé à Red Bull un objectif de cinq victoires en course avant la saison 2019, mais n’a pas atteint cet objectif malgré les meilleurs efforts de Verstappen.

En 2020, Marko monte la barre.

“Il doit y en avoir plus de cinq”, a déclaré Marko.

Les demandes élevées de Marko surviennent après que Honda a révélé que son prochain défi était de donner à Red Bull un moteur qui en fait une menace pour les victoires en course sur tous les circuits de Formule 1, plutôt que quelques-uns, ce qui a souvent été le cas ces dernières années.

“En 2019, nous ne disons pas” instable “, mais nous avions une préférence sur le circuit”, a déclaré Masashi Yamamoto, directeur général de F1 pour Honda, à Autosport.

“Nous ne devrions pas avoir ce genre de chose.

«Nous pouvons donc dire à Max« nous sommes ici », bons partout, à chaque course. Nous devons fournir ce type de moteur et faire un bon développement. »

