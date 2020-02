“ Drive to Survive ” révélera la “ vérité ” de Williams ‘2019

Date publiée: 27 février 2020

Claire Williams a déclaré que la série Netflix «Drive to Survive» permettrait à l’équipe de raconter sa propre histoire sur les difficultés de la saison 2019.

Vendredi, la deuxième saison de la série populaire sera publiée et Williams devrait être l’un des premiers points focaux après s’être présenté aux tests à Barcelone avec deux jours et demi de retard.

Cela a donné le ton à ce qui serait une misérable campagne 2019 pour les géants déchus de la Formule 1, qui ont passé une grande partie de l’année à courir exclusivement à l’arrière.

“Je ne veux pas gâcher la surprise, mais l’épisode concerne les tests de 2019, et je pense que cela nous permet en tant qu’équipe de raconter une version d’événements que nous n’aurions peut-être pas eu l’occasion de montrer aux gens, »Williams a déclaré à Motorsport.com sur l’impact de« Drive to Survive »sur Williams.

“[It allows us] pour montrer vraiment le sang, la sueur et les larmes, et la douleur qui se passe vraiment derrière une situation.

«Les gens peuvent parfois simplement voir une situation et ne pas vraiment la comprendre et porter un jugement. J’espère que notre épisode montre vraiment la vérité dans les coulisses et combien cela a été douloureux pour nous tous.

“De notre point de vue également, c’est une grande opportunité, une excellente plate-forme pour pouvoir montrer les vraies histoires derrière deux voitures sortant sur la grille un dimanche après-midi.”

Claire Williams a poursuivi en disant que l’équipe a appris à ignorer les caméras, tandis que les équipes de caméras Netflix elles-mêmes restent respectueuses tout au long du processus de tournage.

«Vous ignorez les caméras. Ils sont très bons, l’équipe Netflix est fantastique », a ajouté Williams.

“Nous travaillons évidemment avec eux depuis deux ans maintenant, et ils ont toujours été très conscients et conscients de l’endroit où ils se trouvent et de l’endroit où ils se sont mis.

«Nous avons toujours été une équipe qui est assez ouverte pour partager avec les gens ce grand sport dans lequel nous sommes impliqués et montrer ce qu’il faut pour être une équipe de Formule 1.

“La présence de caméras ne nous dérange pas nécessairement, car nous comprenons l’impact à long terme de ce que font ces caméras.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.