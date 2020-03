Ecclestone: Ferrari ne travaillerait pas pour Hamilton

Avec la Formule 1 (faire que le monde) frappé par la pandémie de COVID-19, l’ancien supremo Bernie Ecclestone du sport a émergé de l’ombre pour avertir Lewis Hamilton contre un passage à Ferrari de Mercedes.

Abordant un large éventail de questions dans une interview au Daily Mail, Ecclestone a pesé sur les discussions concernant le passage de Lewis Hamilton à Ferrari, un sujet qui s’est considérablement refroidi au milieu de la pandémie mondiale actuelle de coronavirus.

Avec la rupture de contrat de Hamilton à la fin de cette année, alors que les nouvelles de F1 étaient rares, il y avait des rapports d’un passage à Ferrari pour le Britannique, ce qui signifierait libérer le meilleur cockpit du sport pour passer à une équipe dans un chaos presque constant. , mais avec le plus grand héritage et le plus grand potentiel de tous.

À ce sujet, Ecclestone avait quelques conseils à donner au sextuple champion du monde de F1: «Si j’étais Lewis, je resterais chez Mercedes. Il est à l’aise là-bas. Il est responsable de. Il a le gars [team boss Toto Wolff] qui allume et éteint les lumières en le soutenant.

«Ça ne marcherait pas chez Ferrari pour lui. Ce sont des Italiens. Il faudrait qu’il apprenne vraiment la langue pour qu’il sache ce qu’ils disaient derrière son dos, pour commencer.

“Le problème avec tous les Italiens, ils ne veulent pas se battre, ne veulent se disputer avec personne. Au lieu de dire à quelqu’un qui fait un mauvais travail, “Triez-vous ou je vous trie – faites-vous plaisir, mais je veux des résultats”, ils disent: “Dînons pour que nous puissions en parler. Être amis’.

Alors que Hamilton représente la vieille garde, Max Verstappen de Red Bull fait partie de la prochaine génération qui est sur le point de prendre le relais du précédent régime de pilotes, Ecclestone a déclaré à propos de la paire: «Si j’étais un chef d’équipe, je signe Max. Il est rapide et facile à gérer.

«Si j’avais Lewis, je lui dirais juste à quelle heure la prochaine course commencera et je serais là pour ça. En dehors de cela, il pouvait faire ce qu’il voulait. J’ai coupé son salaire et je l’ai laissé faire son propre parrainage, n’importe quoi. Mercedes essaie de le maîtriser un peu. Je lui donnerais une liberté totale.

«Il n’a pas besoin de s’inquiéter de gagner un championnat de plus que Schumacher. S’il veut arrêter de courir, il ne devrait pas continuer juste pour cette raison. Il devrait continuer parce qu’il veut conduire. »

Ecclestone a passé plus d’un demi-siècle impliqué dans la F1, a pu voir la plupart des meilleurs pilotes de tous les temps et a partagé ses réflexions sur qui est le meilleur des meilleurs », Alain Prost. Il n’a jamais reçu beaucoup de soutien de l’équipe. Ils n’ont pas eu tout ça [much] l’aide de la paroi de la fosse, soit.

«Les lumières se sont éteintes et il était seul. Il devait s’occuper des pneus par lui-même, des freins aussi, et il était très rapide. Il a presque remporté deux autres championnats. Cela aurait été six, mais les chiffres sont sans importance. »

“Je dirais aussi Nelson [Piquet], qui a bien fait dans une voiture qui allait bien. Stirling [Moss] vous devez dire oui aux quatre premiers. Et [Juan Manuel] Fangio – il a fait le travail.

«Lewis est très bon. Quatre ou cinq premiers, ou peu importe, mais il est difficile de dire que ce type est meilleur que tel ou tel. Lewis a le meilleur équipement et la meilleure équipe. Le meilleur de tout », a expliqué l’ancien uber-chef de F1 âgé de 89 ans.

.