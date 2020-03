Ecclestone: j’aurais demandé à Flavio Briatore de diriger Ferrari

Bernie Ecclestone a été retrouvé par le Daily Mail avant la saison de Formule 1 2020, l’ancien chef de Formule 1 avait des choses intéressantes à dire et bien sûr, a lancé une grenade dans les débats en suggérant que son ami Flavio Briatore devrait diriger Ferrari.

La grande équipe italienne a connu une période torride au cours de la dernière décennie et demie. Après l’incroyable série de victoires au championnat à l’ère Michael Schumacher de 2000 à 2004, ils sont sortis de l’ébullition pour rebondir fortuitement pour remporter le titre de pilote de F1 2007 avec Kimi Raikkonen et le championnat des constructeurs de F1 un an plus tard.

Depuis 2008, il n’y a pas eu de titres F1. Même avec une voiture très solide l’an dernier, grâce à une campagne semée d’erreurs par l’équipe ainsi qu’à la querelle entre leurs pilotes Sebastian Vettel et Charles Leclerc, il s’est avéré que ce n’était pas une très bonne année pour les Reds dans la première de Mattia Binotto. saison en tant que patron de l’équipe.

Lorsqu’on lui a demandé si Binotto était le bon homme pour diriger l’équipe la plus célèbre du sport, Ecclestone a répondu: «Non, c’est un ingénieur. Ils ont besoin de quelqu’un là-bas qui puisse faire comprendre aux gens que lorsque vous dites quelque chose, cela se produit. Peut-être pas. Ou une discussion.

«J’aurais demandé à Flavio Briatore de diriger Ferrari. Flavio ferait ce qu’il a toujours fait avec Benetton et Renault: il volerait les meilleures personnes des autres équipes. Le problème est qu’à la fin, Flavio aurait laissé les gens penser que Ferrari lui appartenait », a prédit l’ami de longue date de Briatore.

Une partie du gros problème qui reste non résolu à Maranello est Vettel en descente et Leclerc sur l’ascendant – faire face à la situation s’est avéré être un défi, car l’Allemand de 32 ans a enduré une mauvaise forme, tandis que ses dix- coéquipier de plus jeune an était en train de ronger le bit et de devenir incroyablement rapide.

Le rapprochement entre Leclerc et Vettel lors de l’avant-dernière course au Brésil peut sembler résolu, mais chaque fois que la paire sera de nouveau sur la bonne voie dans l’attente des combats, il y aura à nouveau des feux d’artifice.

Ecclestone a dit de la situation: «Sebastian a fait un travail de merde et je le lui ai dit. Il a fini là où il méritait [fifth]. Ferrari favorisée [Charles] Leclerc, 100%. Ils tombent amoureux d’un chauffeur là-bas et c’est difficile pour l’autre gars. Beaucoup de choses se sont passées contre Sebastian.

«Je pense que nous avons vu le meilleur de Leclerc. Il a bien fait et continuera de le faire, mais je ne pense pas que nous verrons quelque chose de spectaculaire.

«L’entreprise au Canada a bouleversé Sebastian. Il pensait que Ferrari aurait dû le soutenir davantage et est resté coincé. Il a raison », a insisté le milliardaire à la retraite qui compte Seb comme l’un de ses proches.

