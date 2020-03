Ecclestone: j’envisagerais d’annuler la saison

Bernie Ecclestone a peu d’espoir de courir la Formule 1 cette saison en raison de la pandémie de coronavirus et a déclaré qu’il l’aurait déjà déclaré terminé.

L’ancien suprémo de F1 âgé de 89 ans, parlant à . de l’isolement de sa ferme fermée au Brésil, n’a également vu aucune chance que le Grand Prix de Grande-Bretagne se déroule à Silverstone en juillet.

«Aujourd’hui, que ferais-je? Je pense que je dois dire que nous allons mettre un terme aux discussions sur les courses cette année », a déclaré le Britannique.

“C’est la seule chose que vous puissiez faire en toute sécurité pour tout le monde, donc personne ne commence à prendre des dispositions idiotes qui ne pourront peut-être pas se produire.”

Interrogé pour savoir si cela signifiait éliminer la saison et dire qu’il n’y aurait pas de courses et se concentrer sur 2021, il a accepté.

«C’est ce qu’ils devaient faire pour les Jeux olympiques, bien sûr. C’est malheureux, mais c’est comme ça », a ajouté Ecclestone.

Les Jeux olympiques de Tokyo prévus pour juillet-août ont été cette semaine reportés à 2021 en raison de la pandémie.

La F1 a déclaré qu’elle espérait courir une saison réduite de 15-18 courses, commençant au cours de l’été, mais Ecclestone – qui a établi le calendrier pendant des décennies jusqu’à son éviction en 2017 – était pessimiste quant aux chances que cela se produise.

“Je serais très, très, très surpris s’ils ont réussi à atteindre cet objectif”, a déclaré Ecclestone, le son d’un poulet gloussant bruyamment en arrière-plan.

«J’espère que oui. J’espère vraiment qu’ils le feront. Ils pourraient courir trois ou quatre courses au début de l’année prochaine et compter encore pour le championnat 2020.

«Le problème est où allez-vous les avoir où les équipes peuvent aller et le promoteur veut organiser une course.

«C’est très bien de faire le calendrier, ce que vous pouvez faire en attendant. Le gros problème est d’amener les promoteurs à vouloir courir la course. »

MONACO AXED

Ecclestone a dit qu’il se sentait désolé pour les personnes devant prendre des décisions sans savoir quand la crise des coronavirus pourrait se terminer.

«Si vous comptiez sur notre homme en Amérique, (le président) Donald (Trump), il dit que tout ira bien. Je ne suis pas sûr. Peut-être qu’il a des informations que nous n’avons pas », a-t-il ajouté.

Les organisateurs du Grand Prix de Monaco ont déjà mis fin à leur course, ce qui en fait la première année depuis 1954 sans le point culminant du glamour, tandis que l’ouverture de la saison en Australie a également été annulée.

La F1, dont les droits commerciaux appartiennent à Liberty Media, basée aux États-Unis, a commencé l’année avec un calendrier record de 22 courses, mais a maintenant six manches à reprogrammer – Bahreïn, Vietnam, Chine, Pays-Bas, Espagne et Azerbaïdjan.

Plus de courses semblent être reportées, avec tous les sports mécaniques en Grande-Bretagne suspendus à la fin de juin et les courses au Canada, en France et en Autriche devant Silverstone et menant leurs propres batailles avec la maladie.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne est prévu pour le 19 juillet, mais le Goodwood Festival of Speed ​​du 9 au 12 juillet, qui attire plus de 200 000 personnes, a été reporté cette semaine.

“Silverstone ne peut pas courir, c’est sûr”, a déclaré Ecclestone, qui avait parlé du propriétaire de Goodwood, Charles March, le duc de Richmond.

«Cela devait disparaître. Pour la même raison. Qui va y aller? », A-t-il ajouté.

Cependant, le milliardaire, qui s’est essayé à la course dans les années 1950, puis est devenu propriétaire de l’équipe avant de diriger le côté commercial du sport et de le transformer en une entreprise d’un milliard de dollars, a offert une lueur d’espoir.

“Cela pourrait être une bonne occasion pour Liberty de vraiment contrôler tout, de prendre le relais de tous les promoteurs et de réduire immédiatement les coûts pour les équipes, alors ils vont avoir besoin d’environ 70 personnes au lieu de 700”, a-t-il déclaré.

