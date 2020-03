Ecclestone: Les équipes doivent poursuivre la FIA

Les équipes rivales devraient poursuivre la FIA pour leurs millions perdus en raison du règlement du débit de carburant de Ferrari, a déclaré l’ancien suprémo de Formule 1 Bernie Ecclestone.

Sujet à controverse, le règlement confidentiel de la FIA avec Ferrari sur les allégations selon lesquelles il a renversé la limite de 100 kg / heure de débit de carburant en 2019 a été unanimement opposé par les sept équipes non liées à Ferrari sur la grille, avec une déclaration du groupe indiquant qu’ils envisageaient une action en justice.

Maintenant, Ecclestone, qui a quitté son poste de PDG de F1 lorsque Liberty Media a repris le sport en janvier 2017, a suggéré qu’une action en justice était exactement ce qu’ils devaient poursuivre.

«Les équipes doivent poursuivre la FIA. C’est des millions que je pense qu’ils méritent de gagner en argent », a-t-il déclaré à f1-insider.com.

«Si Ferrari était propre et innocent, pourquoi ont-ils même accepté un accord avec Jean Todt? Cela seul me semble être une confession. »

Si la Scuderia était disqualifiée du championnat, environ 40 millions de dollars en prix seraient distribués aux huit équipes inférieures sur la table du championnat 2019, plus tout bonus lié à la performance des sponsors.

De leur côté, la FIA soutient que le règlement est à la fois «efficace et dissuasif» et nécessaire car «de nouvelles mesures n’aboutiraient pas nécessairement à une affaire concluante en raison de la complexité de l’affaire et de l’impossibilité matérielle de fournir la preuve sans équivoque d’une violation» .

.