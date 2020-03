Ecclestone se demande si Liberty financerait des courses

Date publiée: 27 mars 2020

L’ancien patron de Formule 1, Bernie Ecclestone, a déclaré que les propriétaires actuels de Liberty Media ont un dilemme entre les mains pour que les promoteurs acceptent de nouvelles dates de course.

Un calendrier record de 22 courses était à l’ordre du jour pour 2020, mais la pandémie de coronavirus a provoqué des perturbations majeures, les huit premières courses de la saison ayant été reportées ou annulées.

Tout ce que les boss de Formule 1 peuvent faire pour le moment est d’attendre et de voir quand il sera sûr de reprendre la course et avec quel espace, le cas échéant, il restera à travailler pour construire un nouveau calendrier.

Alors que les propriétaires voudront toujours courir dans autant d’endroits que possible, Ecclestone a envisagé qu’un nouveau problème pourrait survenir lors de la négociation avec les promoteurs de piste.

“Même si les responsables maintenant veulent organiser ces courses, ils doivent garder les promoteurs heureux de le faire”, a déclaré Ecclestone à PA News.

«Si vous étiez le promoteur et que j’étais toujours en charge, je dirais que nous voulons organiser votre course en novembre.

«Normalement, vous n’auriez jamais de course en novembre, donc le promoteur se retournera et dira:« Comment diable vais-je faire pour que ça marche? Financièrement, ce n’est tout simplement pas possible. Le temps n’est pas bon à ce moment-là, donc les gens ne viendront pas sur le circuit. Ce ne sera pas facile’.

«Cela signifie que Liberty doit être prêt à dire que quoi qu’il arrive, il financera la course.

“Si cela ne se fait pas parce que les choses s’aggravent, ils couvriront toutes les dépenses prévues et, si cela se produit, ils compenseront les pertes que le promoteur aurait pu subir pour déplacer leur machine à sous.

«Mais je pense qu’il sera difficile pour Liberty de se lever et de dire qu’ils vont le faire. Cela dépend de combien d’argent ils veulent mettre derrière. »

