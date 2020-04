Eddie Irvine réfléchit à la raison pour laquelle il n’a jamais rejoint EJ “ wee spud ”

Date publiée: 9 avril 2020

S’éloignant de la F1 à la fin de la saison 2002, Eddie Irvine se demande pourquoi il n’a jamais fait le moindre pas pour rejoindre Jordan et «botter le cul de tout le monde».

Irvine a commencé sa carrière en Formule 1 avec la Jordanie en 1993, participant à deux courses avant de signer avec l’équipe à temps plein pour les saisons 1994 et 1995.

De là, il a déménagé chez Ferrari, passant quatre saisons et dont quatre victoires avec la Scuderia, avant de rejoindre Jaguar pour les trois dernières années – pas très réussies – de sa carrière.

Il a quitté la Formule 1 à la fin de la saison 2002.

Il y avait cependant eu des rumeurs selon lesquelles les deux Eddie se seraient à nouveau réunis en 2003, mais ils ne pouvaient pas accepter les conditions financières, car Irvine voulait un salaire, bien que inférieur à son salaire Jaguar, tandis que Jordan avait besoin d’un chauffeur payant.

L’Ulsterman dit avec le recul qu’il aurait probablement dû jouer pour rejoindre Eddie Jordan au Jordan GP.

“Je me suis juste posé la question, pourquoi diable, Eddie Jordan et moi ne nous sommes-nous pas associés pour la saison 2003 et avons-nous donné des coups de pied à tout le monde?” il a écrit sur Twitter.

«J’aurais adoré avoir aidé Jordan à gravir les échelons de toutes les manières possibles.

“Quelles auraient été nos chances pensez-vous?”

– Eddie Irvine (@ EddieIrvine9) 8 avril 2020

Il a ensuite répondu à sa propre question:

«Je pense qu’Eddie et moi sommes trop rusés l’un pour l’autre. LOL. Je lui achèterais quand même une Guinness. »

Un fan lui a dit qu’il aurait été «superbe» de revoir les deux partenaires.

Irvine a répondu: «Je pense que ce serait possible si nous pouvions garder nos mains hors de la gorge de l’autre LOL. Non, c’est vraiment un bon petit spud. “

Quant à savoir si l’Ulsterman a jamais parlé avec son compatriote d’un trajet, Irvine a déclaré: «Non, mais Eddie était à la télévision en disant combien j’aurais pu apporter en termes de parrainage à l’équipe, donc il était enthousiaste.

“Je pense que j’en avais assez de quoi avec Jaguar étant moins un succès que n’importe quelle équipe voulait, sans faute de personne, mais Eddie et moi aurions pu faire quelque chose.”

