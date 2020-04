EJ: Schumacher se laisse aller avec les offres No2

Date publiée: 17 avril 2020

Michael Schumacher aurait été le plus grand pilote de tous les temps s’il n’avait pas insisté pour que ses coéquipiers jouent au «deuxième violon».

C’est selon l’homme qui lui a donné sa pause en Formule 1, Eddie Jordan.

Schumacher a fait ses débuts en 1991 avec le Grand Prix de Jordanie, remplaçant Bertrand Gachot emprisonné, avant de passer à Benetton, où il a remporté ses deux premiers titres mondiaux, puis Ferrari.

Mais au moment où il a atteint la Scuderia en 1996, en faisant équipe avec son ancien ancien pilote jordanien Eddie Irvine, Schumacher était vraiment la priorité de l’équipe.

À tel point qu’il y avait une clause dans ses contrats disant que ses coéquipiers auraient le statut de numéro deux.

Schumacher a ajouté cinq titres à son bilan, faisant de lui le seul champion du monde à sept reprises.

Cependant, la Jordanie estime que cette clause a été ternie.

“Michael Schumacher, j’ai un petit problème avec Michael …”, a déclaré Jordan à Off The Ball.

«Quand je repense à tous les contrats que j’ai dû signer avec Ferrari avec le grand Michael Schumacher, sans doute pour son talent exceptionnel, il se laisse aller dans un domaine pour moi.

«Ce domaine était que dans chaque contrat, que je signe avec Irvine, Barrichello ou qui que ce soit – il y avait une clause selon laquelle ils devaient toujours jouer le deuxième violon de Michael Schumacher.

“Je souhaite juste ma propre croyance … Je veux qu’il soit le meilleur [driver of all time], mais je ne peux pas.

«Je me sens juste, quelqu’un qui avait le talent naturel le plus incroyable, à un niveau similaire à [Ayrton] Senna. Les gens avaient plus une histoire d’amour avec Senna parce qu’ils voulaient croire qu’il était le meilleur.

“Probablement Michael était le plus talentueux, mais pour moi, le meilleur pilote que j’ai vu depuis une trentaine d’années environ, c’était Alain Prost.”

L’Ulsterman dit qu’il considère Prost comme la meilleure Formule 1 jamais vue.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.