Éléments clés à surveiller avant la saison de Formule 1 2020

La saison de Formule 1 de l’année dernière a peut-être semblé se dérouler comme d’habitude avec Lewis Hamilton et Mercedes en tête. Mais 2020 pourrait être une année très différente pour la course automobile F1.

En effet, il est largement attendu que ce soit un combat axé sur le pilote pour le prochain titre de Formule 1. Avec Ferrari, Mercedes et Red Bull qui semblent tous capables de livrer des voitures qui pourraient gagner des courses, ce sera beaucoup moins une course à un cheval.

De nombreux sites de paris de Formule 1 mettent déjà des cotes pour la saison prochaine, et avec des méthodes de paiement fiables comme l’utilisation de PayPal pour déposer, les parieurs ont beaucoup de choix pour profiter de ce qui devrait être l’une des campagnes F1 les plus ouvertes depuis des années.

Accueillir le tout premier Grand Prix du Vietnam

2020 comprendra pas moins de 22 courses de Grand Prix, ce qui en fera la plus longue saison de Formule 1. S’il n’est pas surprenant qu’il n’y aura pas de Grand Prix d’Allemagne, nous pouvons au moins nous réjouir du tout premier Grand Prix du Vietnam.

Cela se déroulera sur le circuit de Hanoi, et c’est la première fois que la Formule 1 participe activement à la conception d’un circuit de F1. Comme il s’agit d’un circuit de rue, nous espérons qu’il offrira quelques opportunités de dépassement de plus que les goûts du Grand Prix de Monaco. Heureusement, il semble que le circuit de 5,6 km inclura une ligne droite de 1,5 km qui devrait signifier une course spectaculaire le 5 avril.

Le retour du Grand Prix des Pays-Bas

Il est difficile de croire que cela fait plus de 30 ans que nous avons vu pour la dernière fois un Grand Prix à Zandvoort. Mais 2020 verra le retour du Grand Prix des Pays-Bas sur ce circuit célèbre et rapide.

Zandvoort sera modernisé avec de nombreuses fonctionnalités conçues pour faciliter la puissance des voitures de Formule 1 modernes. Cela signifie que vous pourrez voir Hamilton et sa compagnie essayer de se frayer un chemin autour du coin Hugenholtz, bien que les coins légendaires comme Tarzan et Schievlak soient heureusement intacts.

Le Grand Prix des Pays-Bas a été remporté pour la dernière fois par Niki Lauda en 1985. Mais avec des stars hollandaises comme Max Verstappen très prometteuses pour 2020, il semble que cela pourrait être une excellente année pour la F1 aux Pays-Bas.

La montée d’Albon, Norris et Russell

L’année dernière, de nouveaux arrivants comme Pierre Gasly et Carlos Sainz ont obtenu des podiums attendus depuis longtemps. Alors, qui cherche le plus à rejoindre ce niveau d’élite des pilotes en 2020?

La plupart des gens soutiendront le vainqueur de la recrue de l’année 2019 Alexander Albon pour aller loin cette saison. Avec une puissante Red Bull à sa disposition, il n’est pas trop exagéré d’imaginer que le pilote thaïlandais remporte sa toute première victoire en Formule 1 en 2020.

De grandes choses sont également attendues de Lando Norris de McLaren. La star britannique a impressionné beaucoup de monde au volant de sa toute première saison de Formule 1 l’année dernière. Tant que McLaren peut maintenir la trajectoire ascendante qu’ils ont montrée en 2019, nous pensons que Norris pourrait facilement obtenir un podium. Cela est d’autant plus vrai que Norris semble beaucoup plus sérieux quant à ses perspectives pour la saison à venir.

L’espoir est grand que George Russell continuera également la forme solide qu’il a montrée dans sa saison recrue. Bien qu’un podium puisse être légèrement hors de portée pour l’équipe Williams, il n’est pas trop exagéré de voir Russell obtenir quelques finitions au milieu de terrain. Williams accueillera également Nicholas Latifi au sein de l’équipe. La star canadienne sera le plus récent pilote de Formule 1, et il ajoutera certainement quelque chose de plus à ce qui s’annonce déjà comme une saison fascinante.

.