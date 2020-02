Emerson Fittipaldi veut que Lewis Hamilton déménage en 2021

Date publiée: 20 février 2020

Emerson Fittipaldi, double champion du monde, souhaite que Lewis Hamilton rejoigne l’une des autres meilleures équipes l’année prochaine et renforce encore son héritage.

Avec six championnats du monde à son actif, Hamilton est déjà le deuxième plus grand pilote de Formule 1 de tous les temps avec seulement Michael Schumacher devant lui sur sept titres.

Et en 2020, Hamilton aura la chance d’égaliser ce record que beaucoup pensaient ne jamais pouvoir toucher.

Depuis qu’il a rejoint Mercedes en 2013, le Britannique s’est lancé au sommet de la Formule 1, remportant cinq championnats au cours de ces sept années et aidant les Silver Arrows à remporter six titres-pilotes et constructeurs en double consécutifs.

Mais son accord actuel est en cours après cette année, et alors que les discussions devraient commencer bientôt entre Hamilton et le patron Toto Wolff, Fittipaldi aimerait voir Hamilton rejoindre Ferrari ou Red Bull et gagner le titre là-bas pour ajouter encore plus de crédibilité à son CV .

S’adressant au Evening Standard, il a déclaré: «Je voudrais le voir rejoindre l’une des trois meilleures équipes et gagner un titre mondial ailleurs ajouterait à son programme.

«Gagner un titre mondial pour une autre équipe, ça le rendrait encore plus grand.

“Les chiffres ne mentent pas. Je suis sûr qu’il y a plus de victoires devant lui pour créer l’histoire. Dans tous les sports, tout est question de chiffres.

«C’est ce qui compte et je pense qu’il peut battre ce record. Il a la condition physique, la condition psychologique et spirituelle pour aller de l’avant. »

Même avant le début de la nouvelle saison de F1, Hamilton a ramassé des trophées – il verrait la concurrence de Marc Marquez, Rafael Nadal et Tiger Woods pour remporter son deuxième Laureus Award.

Si le Britannique quitte Mercedes, Ferrari serait sa destination la plus probable, mais le Evening Standard rapporte que ses employeurs actuels sont prêts à déposer une offre de 180 millions de livres sterling pour le retenir pendant trois ans.

