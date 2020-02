En ce jour: cette vidéo Shell-Ferrari, un anniversaire et d’autres friandises

Le 18 février, il y a 12 ans, les habitants de Monte-Carlo auraient été pardonnés de penser que Ferrari s’était présenté au Grand Prix de Monaco trois mois trop tôt lorsque Shell avait filmé une publicité télévisée emblématique présentant un F2003 hurlant devant certains des plus célèbres de la principauté. Repères.

Pour la production, diverses voitures Ferrari F1, de différentes époques, ont été filmées en train de traverser les plus grands monuments de la ville du monde, honorant pour la vidéo leur partenariat de longue date avec Shell qui a commandé la vidéo.

Joyeux anniversaire à Giovanni Lavaggi, noble italien né en 1958, il y a 61 ans, qui a levé les fonds pour acheter dix disques de Grand Prix, pour Pacific et Minardi, faisant ses débuts en 1995. Il n’a marqué aucun point de championnat. Il a également participé à des courses de voitures de sport entre 1989 et 2000.

Aujourd’hui, en 1998, dans un contexte de procès en Italie à la suite du décès d’Ayrton Senna quatre ans plus tôt, la FIA a annoncé qu’elle devait installer des boîtes noires sur toutes les voitures à compter du début de la saison trois semaines plus tard. Il reste sur les voitures de F1 à ce jour et dans un avenir prévisible.

L’année dernière, nous avons signalé:

Le premier jour des tests de F1 a commencé ce jour-là l’année dernière, neuf équipes sont montées sur la piste avec leurs nouvelles voitures 2019 avec des pilotes Williams spectateurs alors que Grove tardait à livrer le FW42 sur la piste à temps.

À la toute fin, Sebastian Vettel a donné le coup d’envoi au sommet des écrans de chronométrage dans la Ferrari SF90, avec le nouveau garçon de McLaren, Carlos Sainz, deuxième plus rapide et donnant le ton pour ce qui allait suivre le reste de l’année: une Ferrari très rapide et une beaucoup amélioré McLaren.

Mercedes a conduit Lewis Hamilton et Valtteri Bottas dans la voiture, les F1 World Champs ont gardé leur poudre sèche le jour. En effet, ils l’ont fait jusqu’à la qualification à Melbourne lorsque leurs «malheurs» ont disparu et avant que nous puissions cligner des yeux, le titre a été bouclé avant l’été.

