En ce jour: Jacques le muso, Charles le plus rapide pour Ferrari…

Le 19 février 2007, Jacques Villeneuve, champion du monde de Formule 1 et maintenant expert, s’est essayé au muso et a sorti son premier album, Private Paradise.

Il aurait écrit lui-même six des 13 chansons, dont une sur son père Gilles. Il a lancé l’album dans son café de Montréal. C

Stephen South a 67 ans aujourd’hui, et en F1, on se souvient surtout de son apparition au Grand Prix des États-Unis de 1980 en remplacement d’Alain Prost de McLaren qui a été blessé, mais le remplaçant n’a pas réussi à se qualifier. Sa carrière s’est brusquement terminée plus tard cette année-là quand il s’est fait amputer une jambe après un accident lors des essais pour une course CanAm sur le circuit de Trois-Rivières au Canada.

En 2004, Neel Jani est devenu la première personne à conduire une voiture de F1 à Bahreïn quand il a fait un tour avec Sauber dans les rues de Manama. Le premier Grand Prix de Bahreïn a eu lieu la même année et la cascade de Jani visait à licencier la majorité des habitants qui ne connaissaient pas le sport.

L’année dernière, nous avons signalé:

Les tests avaient lieu à Barcelone pour la deuxième journée avec Charles Leclerc prenant le contrôle de la Ferrari SF90 de son coéquipier Sebastian Vettel. Il s’agissait de la première sortie du Monaco Kid en tant que deuxième plus jeune pilote de l’équipe et a terminé la journée le plus rapidement. Et un signe des choses à venir.

Le temps a montré qu’il n’a pas déçu et, en fait, incarne l’avenir prévisible de Maranello en ce qui concerne les pilotes. Il a gagné pour la première fois en rouge devant Tifosi au Grand Prix d’Italie qui seul a gravé son nom parmi leurs grands et il ne fait que commencer.

De l’autre côté de la médaille, les pilotes Williams de George Russell et Robert Kubica ont passé une autre journée à regarder l’action alors que la saison de la tenue Grove implosait avant même qu’elle ne commence. La seule bonne nouvelle pour eux, en ce jour de l’année dernière, était que le camion se dirigeait vers l’Espagne.

De haut en bas de la voie des stands, il y a eu quelques changements, avec Daniel Ricciardo inséré chez Renault tandis que la recrue Alex Albon a commencé sa vie dans l’élite avec une rotation précoce alors qu’il sortait le Toro Rosso pour ses premiers tours le deuxième jour.

Renault fléchissait ses muscles et surmontait les pièges à vitesse avec son PU, Mercedes et Ferrari gardant leur poudre sèche. Les Championnats du Monde de F1 en titre ont notamment été modérés et très peu visibles.

