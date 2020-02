En ce jour: Joyeux anniversaire Tora et autres morceaux de la mémoire

Pas un jour très mémorable dans les annales de l’histoire de la Formule 1, néanmoins un joyeux anniversaire à Toranosuke Takagi, né ce jour-là en 1974.

Le pilote japonais a participé à 32 Grands Prix, faisant ses débuts au Grand Prix d’Australie 1998 pour Tyrrell. Sa dernière course dans l’élite fut l’année suivante au Grand Prix du Japon au volant d’Arrows.

Takagi a également participé à Indycar avec comme point culminant sa cinquième place à l’Indy 500 2003 qui lui a valu le titre de recrue de l’année lors de l’événement légendaire de cette année.

En 1961, Dan Gurney a remporté la course de Formule Libre sur l’aérodrome de Ballarat, en Australie, au volant d’une voiture BRM P48 F1. La deuxième place de Graham Hill en a fait un BRM 1-2.

L’an dernier, le 12 février, nous avons signalé:

Renault a lancé son challenger 2019 tout en présentant au monde sa capture surprise Daniel Ricciardo aux côtés de Nico Hulkenberg. Les podiums étaient sur les cartes, l’équipe a annoncé son meilleur hiver et Cyril Abiteboul était catégorique: leur pilote allemand n’avait besoin que d’une voiture gagnante pour montrer sa vraie valeur.

Avance rapide d’un an et Nico était sorti, le sourire de Daniel a disparu depuis longtemps et Cyril et sa foule continuent de parler et de ne pas livrer. Mais il y a un an, tous les sourires de l’équipe d’usine ont été battus par leur seule cliente, McLaren.

En parlant de la tenue Woking, il convient de mentionner qu’en ce jour de l’année dernière, le PDG Zak Brown a confirmé qu’Andreas Seidl rejoindrait officiellement l’équipe le 1er mai. Le reste, comme on dit, est une histoire impressionnante car l’ancien patron de Porsche Motorsport a fait des miracles au cours de sa première année en charge.

En même temps, le monde du sport automobile applaudissait la remarquable reprise après un accident mortel subi par Robert Wickens lors d’une course Indycar à Pocono en août 2018. Ses publications sur les réseaux sociaux alors qu’il progressait dans le train de la récupération hardcore étaient des trucs fascinants qui avait le monde du sport automobile enraciné pour lui.

Alors… C’est arrivé aujourd’hui !!! 🚴‍♂️ Je voulais voir si je pouvais pédaler seul avant une séance de stimulation électrique. Première fois sur un vélo droit depuis l’accident et j’ai pu le pédaler! Ça a été une super semaine jusqu’à présent !! # 🚴‍♂️ #spinbike #rehab #progress pic.twitter.com/JhHBv3PGge

– Robert Wickens (@robertwickens) 31 janvier 2019

