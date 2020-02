En ce jour: nouvelles voitures de F1 et autres jalons notables

Les choses commencent à reprendre dans le monde du sport automobile le 13 février au fil des ans, alors que l’Europe se réveille de l’hibernation hivernale et que les premières activités de lancements, de mises au point et de tests de voitures de Formule 1 ont traditionnellement commencé à cette époque de l’année.

En 1961, ce jour-là, il y a 58 ans, Ferrari a révélé la voiture à moteur central Dino 156 F1 (photo ci-dessus), pour se conformer à la nouvelle réglementation qui réduisait la cylindrée du moteur de 2,5 à 1,5 litre, similaire à la Formule Deux d’avant 1961 classe pour laquelle Ferrari avait développé une voiture à moteur central désignait également la 156.

Le Dino 156 a disputé 29 Grands Prix lors de son passage dans l’élite, sept fois il a gagné, sept fois qu’il est parti de la pole et sept fois il a établi le meilleur tour de la course. Les pilotes notables qui ont conduit pour l’équipe au cours de cette période étaient Phil Hill, Wolfgang von Trips, Richie Ginther, Willy Mairesse, Giancarlo Baghetti, Ricardo Rodríguez, Lorenzo Bandini, John Surtees et Ludovico Scarfiotti.

Le magnifique chef-d’œuvre au nez de requin a également apporté deux titres de pilotes de F1 à Maranello au cours des quatre saisons où il a été utilisé, un pour Hill en 1961 et Surtees en 1964.

En 1997, le quadruple champion du monde de F1 Alain Prost a racheté la légendaire tenue Ligier pour constituer l’équipe Prost F1. La redoutable équipe de France était dans l’élite depuis 1976, mais a échoué en tant que force. L’équipe Prost a connu un certain succès, marquant deux podiums et terminant sixième du championnat des constructeurs lors de sa première saison, mais par la suite, les choses ont tourné au sud.

L’argent a manqué au début de la saison 2002 et bientôt Prost a cessé ses activités, laissant apparemment des dettes de 30 millions de dollars. Le Français, dit Le Professeur, est conseiller du Renault F1 Team.

Né ce jour-là en 1948, Jim Crawford, un ancien Team Lotus, s’est fait un nom dans la série Formula Atlantic de l’époque, ce qui lui a valu le titre de pilote d’essai Lotus de Colin Chapman en 1973.

Maurice Trintignant (87 ans) est décédé en 2005. Il était un pilote respecté et polyvalent qui a couru dans les années 50> En 1954, il a remporté les 24 Heures du Mans avec Froilan Gonzalez dans une Ferrari. Un an plus tard, il remporte également le Grand Prix de Monaco pour la Scuderia, répétant l’exploit en 1957 au volant d’une Cooper-Climax.

L’année dernière, le 13 février, nous avons signalé:

La saison de lancement battait son plein avec la couverture de rupture de Sportpesa Racing Point. Les roses sauvées par les milliards de Lawrence Stroll ont finalement été une «chose» après que lui et un consortium de camarades bien nantis aient sauvé et pris le contrôle de Force India, assiégé, au onzième, contre Vijay Mallya, disgracié et financièrement tendu.

Beaucoup était attendu en 2019 de l’équipe basée à Silverstone qui était autrefois la Jordanie, mais apparemment la gueule de bois de Force India était plus intense que les seaux de dollars qui étaient versés dans le projet. N’oubliez pas qu’ils ont construit une voiture presque neuve après l’été, mais les maux de tête ont continué.

Autrement dit, la voiture était une boîte à merde qui ne rendait pas service à Sergio Perez et augmentait simplement le froncement de sourcils sur le visage perpétuellement misérable du jeune Lance Stroll.

Donc, quand les choses se compliquent, les difficiles se mettent en place et l’année prochaine, ils se transformeront en Aston Martin, où Stroll senior et ses amis ont également jeté de l’argent. Mais tout a commencé ce jour il y a un an, lorsque le RP19 est né avec optimisme. Personne ne savait comment cela se passerait…

Le RB15 du Red Bull dans une livrée de test bleu mat et rouge qui avait l’air plus intelligent que l’ancienne ambiance de boîte de conserve qu’ils ont avec leur peinture régulière a également brisé la couverture de la journée.

Mercedes s’est mise au travail avec une journée de cinéma à Silverstone pour démolir le W10 avec Lewis Hamilton à l’honneur. À la sortie de la boîte, la chose a été si rapide que le champion du monde n’a pas pu se contenir quand il a écrit sur Twitter après son passage dans la voiture: «Se mettre à l’aise. Le talent et l’habileté de cette incroyable voiture ne cessent de m’étonner. »

Il a continué à l’étonner davantage car il a remporté huit des douze premières courses de la saison et à ce moment-là, tout était terminé et saupoudré de Hammertime en congé pour le reste de la saison. Et on a le sentiment que le Britannique aurait pu le soupçonner ce jour il y a un an, quand il a conduit la W10 pour la première fois.

De l’autre côté de la médaille, le chaos régnait à Grove alors que Paddy Lowe bousculait une deuxième voiture d’affilée, laissait la Williams dans l’oubli après avoir manqué toutes les dates limites pour la livraison de la nouvelle voiture – ceci à la suite de la saison au cours de laquelle il a sans doute produit la pire voiture de l’histoire de la F1 – et a laissé à l’équipe les pagailles pathétiques qu’elle était en 2019

L’année dernière, ce jour-là, nous avons eu une bouffée du sort imminent alors que l’équipe a annoncé qu’elle manquerait sa «journée de tournage» car la voiture était en retard. C’était pire que cela car leur pilote recrue George Russell et le héros de retour Robert Kubica – ont été laissés à regarder la plupart du premier test depuis le pitwall; et quand ils ont obtenu la voiture, c’était une brique dans laquelle ils ont travaillé tout le long du cul toute l’année, totalement hors de conflit. Tu connais la suite de l’histoire.

