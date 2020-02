En ce jour: Ronnie & Ricardo, Mansell à Minardi et autres contes

Le 14 février a été une journée chargée dans les annales de l’histoire de la Formule 1. Deux conducteurs auraient célébré leur anniversaire aujourd’hui s’ils ne nous avaient pas été volés trop tôt.

Le SuperSwede Ronnie Peterson original – que beaucoup considèrent comme l’un des pilotes de course les plus naturellement doués de tous les temps – est né ce jour-là en 1944.

Bien qu’il se soit vu refuser un titre mondial, il a été finaliste à deux reprises, la dernière fois conformément à un gentleman’s agreement avec Colin Chapman pour permettre à Mario Andretti de remporter le championnat de 1978.

Avant la fin de l’année, avec trois tours à faire – à Monza – le Lotus de Peterson a été impliqué dans un corps à corps au premier tour en plusieurs voitures qui a entraîné 27 fractures aux jambes mais l’équipe médicale dirigée par Sid Watkins n’a pas perçu les blessures haut peut être mortel.

Cependant, l’état de santé de Peterson s’est aggravé à l’hôpital où il a été diagnostiqué d’une embolie graisseuse qui s’est rapidement transformée en insuffisance rénale complète. Il est décédé à 9 h 55 le 11 septembre 1978.

Né également ce jour-là en 1942, Ricardo Rodriguez, un talent prodigieux, pourrait-on dire du Max Verstappen de son temps. Il reste le plus jeune pilote à avoir jamais couru pour Ferrari quand il Commendatore l’a engagé pour piloter pour les Reds lors du Grand Prix d’Italie de 1961.

Le Mexicain n’avait que 19 ans à une époque où de nombreux pilotes ne commençaient à courir qu’à cet âge tandis que d’autres couraient vers la fin de la trentaine et la quarantaine.

Il a fait sensation dès le moment où il s’est assis dans l’emblématique Ferrari 156 et a placé la voiture au premier rang de la grille, battant le leader du championnat de F1 et son coéquipier Wolfgang von Trips dans la voiture sœur. L’adolescent a même défié les vétérans Phil Hill et Richie Ginther pour la tête pendant la course, mais une panne de pompe à carburant a mis fin aux débuts de conte de fées.

Il est tué un an plus tard dans un accident lors de son Grand Prix du Mexique à domicile au volant d’un Rob Walker engagé dans Lotus 24.

En 1997, les Spice Girls et Jamiroquai se sont produites lors du dévoilement de la McLaren F1 pour cette année lors d’un somptueux événement à l’Alexandra Palace à Londres.

C’est également la voiture qui a mis fin à la livrée Marlboro si célèbre depuis près de trois décennies et remplacée par l’argent et le gris des cigarettes West. Mika Hakkinen et David Coulthard étaient les pilotes.

En 1997, le président de Peugeot, Jacques Calvet, a conclu un accord pour que son entreprise fournisse les moteurs F1 à l’équipe d’Alain Prost à partir de 1998. Le constructeur français a accepté de fournir des moteurs V10 pendant trois ans au projet malheureux quadruple champion du monde français de haut vol.

Dans ce qui s’est avéré être un coup publicitaire, il y a 18 ans, Nigel Mansell a annoncé un autre retour … avec Minardi, qui a déclenché une frénésie médiatique de spéculations selon lesquelles le champion du monde de F1 britannique ferait équipe avec Fernando Alonso dans l’équipe appartenant à Paul Stoddart.

Mais à la fin, c’était un accord pour Mansell de conduire la F1 biplace de l’équipe lors d’un événement promotionnel à Donington Park où il a procédé à la poubelle de la voiture et a failli tuer Alonso!

L’année dernière, ce sont les principaux titres de notre site:

La saison de lancement battait son plein avec les retombées de l’arrivée de Racing Point sur la scène alors que l’entreprise familiale Stroll faisait toujours la une des journaux au moment du lancement de la McLaren MCL34.

Rétrospectivement, la positivité qui abondait était contagieuse lorsque le père de Lance Stroll, Lawrence, lui a acheté une équipe de F1 en sauvant les morceaux de Force India et en le transformant en Racing Point. Mais le succès n’a pas été à la hauteur des attentes, car la base de Silverstone a produit un raté de voiture, comme elle l’a fait avec la deuxième qu’elle a construite à mi-parcours de la saison.

Donc, Stroll senior a acheté un morceau d’Aston Martin pour soulager la douleur, comme le font apparemment les milliardaires.

En revanche, McLaren et leurs fans ont attendu avec appréhension en lançant leur voiture 2019 avec une toute nouvelle gamme de pilotes, à Carlos Sainz et à la recrue Lando Norris. Ce fut une bonne année pour Woking après plusieurs oubliables.

L’arrivée d’Andreas Seidl pour stabiliser le navire de F1 a été un coup de maître du PDG Zak Brown, et il y a un an, nous avons eu une bouffée de ce qui était en magasin, à savoir une sorte de relance pour l’équipe autrefois puissante.

Il convient également de noter une photo “ divulguée ” de l’Alfa Romeo 2019 arborant une livrée d’essai saisissante alors que l’équipe a donné un coup de fouet à sa nouvelle voiture à Fiorano avec le vétéran Kimi Raikkonen en service.

Premières photos @ SauberF1Team Galerie complète sur linkhttps: //t.co/y211OPPN9W#Techf1 @marcoasfalto @ Giuly9810 @saba_giuseppe @ JVilladelpratF1 @ScarbsTech pic.twitter.com/MWPUKC9CUh

– Salvatore Asero (@Graftechweb) 14 février 2019

