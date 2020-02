En ce jour: Stallone déçoit, propriétaire de l’équipe Berger…

En regardant les dates marquantes au fil des ans dans l’histoire de la Formule 1, le 9 février restera dans les mémoires comme suit:

Sylvester Stallone a déçu les fans de F1 lorsqu’il a révélé que son film de course automobile très attendu en 2000, Driven, serait en fait basé sur la série américaine CART Champ Car. Il avait passé plus de deux ans à visiter le Grand Prix pour la recherche, mais a déclaré que la F1 était trop fermée et Bernie Ecclestone trop puissant pour qu’un tel projet fonctionne.

“Je m’excuse auprès des fans de Formule 1, mais il y a un certain individu qui gère le sport qui a son propre programme”, a déclaré l’homme qui a rendu Rocky Balboa célèbre.

En 1964, le double champion du monde de F1, Jack Brabham, a conduit son Brabham BT7A-Climax à la victoire dans le Grand Prix d’Australie sur le circuit de 1,9 mile de Sandown Park. La course était la manche 5 de la première série de la Tasman Cup. C’était la deuxième victoire consécutive de Brabham en GP d’Australie et la 3e au général.

Il y a 41 ans, Hans Stuck (77 ans) est décédé à Gronau, en Allemagne de l’Ouest. L’expérience de Stuck avec la course automobile a commencé en 1922 avec des courses tôt le matin apportant du lait de sa ferme à Munich, peu de temps après son premier mariage. Cela l’a finalement amené à faire de l’escalade; il a remporté sa première course, à Baden-Baden, en 1923. Son fils, également Hans, est un grand à part entière continue de courir,

En 2006, l’ancien pilote de Formule 1 Gerhard Berger a acheté une participation de 50% dans Toro Rosso. L’accord a vu le patron de Red Bull Dietrich Mateschitz acheter en retour 50% de la compagnie maritime de Berger. L’équipe s’est améliorée sous la propriété de Berger et a surpris l’établissement de F1 en remportant le Grand Prix d’Italie 2008.

Né ce jour il y a 82 ans, Tony Maggs, un pilote sud-africain qui a participé à 27 Grands Prix de Championnat du Monde de Formule 1, débutant en juillet 1961. Il a atteint trois podiums et a marqué un total de 26 points de championnat. Maggs a pris de l’importance en étant signé par l’équipe de Formule 1 Cooper pour 1962 et 1963, en partenariat avec Bruce McLaren et en terminant 2e à deux reprises dans le Grand Prix de France.

L’année dernière, notre site était calme ce jour-là et il n’y avait pas grand-chose à signaler à part le fait que les équipes allumaient leurs unités motrices avant la nouvelle saison. La même chose attendue cette semaine…

.