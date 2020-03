En direct: le Grand Prix de Bahreïn devient virtuel avec une double tête

C’est donc à cela qu’il est arrivé? Le Grand Prix de Bahreïn aura lieu… mais seulement dans le monde virtuel alors que COVID-19 s’infiltre dans le mode de vie de la planète, alors pendant que Rome brûle, allons faire des courses de sim… comme on le fait avec deux courses de sim aujourd’hui.

Tout d’abord sur le double en-tête de pixels d’aujourd’hui (ci-dessus? Est le:

Veloce Esports présente Not the… Bah GP. Une course avec de vrais pilotes de F1 et des joueurs de course TOP! Rejoignez Lando NORRIS, Stoffel VANDOORNE, Thibaut COURTOIS et plus encore!

EN DIRECT à 18h00!

SAMEDI

🇧🇷 2016 Brésil, Race Replay

🕒 15h00 GMT

📺 F1 YouTube, Facebook

DIMANCHE

🎮 #NotTheBahGP

🕕 18h00 GMT

📺 @VeloceEsports YouTube, Twitch

🎮 # F1Esports Virtual Bahrain Grand Prix

🕗 20h00 GMT

📺 F1 YouTube, Twitch pic.twitter.com/uq3LZm7ARG

Le deuxième est le Grand Prix Virtuel de Bahreïn qui devrait être une émeute. Max sur un gréement? Kimi sur une manette de jeu? Lewis avec un clavier? Aide les mijoteurs moins qualifiés parmi l’élite mondiale?

Attention aux trompettes F1: «Pas de Grand Prix? Aucun problème. Rejoignez-nous pour notre toute première expérience de Grand Prix Virtuel, alors que les pilotes de F1, les stars de l’esport et les stars du sport mondial s’affrontent sous les lumières de Sakhir! »

Faites ressortir le poporn!

.