«Endurance»: un documentaire Porsche spectaculaire, désormais disponible sur YouTube et Amazon Prime

Le nouveau documentaire de Porsche “ Endurance ” décrit le contexte, les défis et les efforts inlassables de la marque pour participer aux deux plus grandes courses de 24 heures au monde pour les véhicules GT. Les 24 Heures du Mans (15/16 juin 2019) et les 24 Heures du Nürburgring-Nordschleife, courues une semaine plus tard, ont mis à l’épreuve les pilotes, ingénieurs et chefs d’équipe Porsche.

Tous ont agi sous une tension qui est rarement ressentie au cours d’une même saison, du moins de manière continue. Cet effort vu en coulisses est celui qui présente en exclusivité «Endurance», un documentaire de 90 minutes, qui est maintenant disponible sur YouTube et ce vendredi 3 avril sera également sur Amazon Prime (sous abonnement).

Le cinéaste anglais James Routh, connu pour son documentaire primé sur la Formule 1 “ Drive to Survive ”, a accompagné l’équipe Porsche pendant 25 jours. Pendant ce temps, il a pu enregistrer des images impressionnantes à l’approche des 24 Heures du Mans, lors de journées d’essais en Italie et même en lots privés après la course d’endurance dans la région allemande de l’Eifel.

Les scènes de conduite spectaculaires sont complétées par les déclarations de Pascal Zurlinden, directeur de la compétition pour les véhicules officiels Porsche. Les coureurs Kévin Estre (France), Michael Christensen (Danemark), Laurens Vanthoor (Belgique) et Matt Campbell (Australie) offrent au spectateur un aperçu unique des contraintes internes qui surviennent dans les courses d’endurance les plus importantes de l’année. L’ingénieur expérimenté Luca Massé (Italie) décrit également les défis quotidiens d’un ingénieur de compétition Porsche.

Exceptionnellement, le documentaire «Endurance» montre ce que les courses d’endurance impliquent vraiment: résignation, stress, émotion, dévouement et passion à doses illimitées par toutes les personnes impliquées. Les principaux protagonistes ne sont pas seulement les véhicules, en l’occurrence les Porsche 911 RSR et 911 GT3 R, tous deux basés sur le véhicule de série 911 GT3 RS, mais aussi les personnes. La façon de faire face à des situations tendues et complexes est présentée à l’écran de manière réaliste, sans filtres, de la même manière que les commentaires de la famille d’un jeune pilote le font sur les dangers de la compétition et de la vie à fleur de peau.

.