Équipes mixtes pour la nouvelle série Extreme E · .

La nouvelle série Extreme E a revendiqué une première en annonçant que toutes les équipes doivent aligner des pilotes masculins et féminins dans la compétition.

Chaque membre de l’équipe à deux pilotes devra effectuer l’un des deux tours autour des parcours.

Extreme E devrait être lancé l’année prochaine. Le championnat a été créé par Alejandro Agag, fondé par la Formule E, et opposera les équipes dans des VUS électriques identiques de 550 chevaux sur une gamme de terrains hostiles.

Bien que les équipes mixtes ne soient pas nouvelles dans le sport automobile, ce sera la première fois qu’un championnat exigera que toutes les équipes incluent des pilotes masculins et féminins. Agag a déclaré que les championnats «garantissent avec notre format sportif que les pilotes de tous horizons seront en mesure de rivaliser avec les mêmes outils à leur disposition à chaque événement du calendrier.

“Nous visons l’égalité, et ce format sportif est le reflet le plus fidèle de cet objectif”, a-t-il déclaré. «Tout le monde courra ensemble et la combinaison la plus efficace de pilotes, d’équipe, d’ingénieur et de voiture atteindra le sommet.»

L’ancienne pilote de rallye Michele Mouton, aujourd’hui présidente de la commission FIA des femmes dans le sport automobile, a déclaré que le championnat offrira «une excellente occasion pour les femmes et les hommes de faire équipe, de concourir ensemble et de s’affronter avec le même matériel.

«Alejandro et son équipe continuent de vraiment soutenir l’égalité des sexes dans notre sport avec des actions concrètes qui aident à mettre en valeur les capacités des coureuses et à leur donner une chance. Il sera intéressant de voir les formations d’équipe au fur et à mesure qu’elles seront annoncées et j’ai hâte de suivre la première saison quand elle commencera au début de l’année prochaine. »

