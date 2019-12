Ericsson: La priorité est Indycar nat une réserve de F1

L'exil de Formule 1, Marcus Ericsson, devrait s'éloigner des paddocks du Grand Prix en 2020 alors qu'il s'engage pour sa deuxième saison aux États-Unis.

Cette année, le Suédois a partagé son temps entre un siège de course Indycar à plein temps et un rôle de réserve chez Alfa Romeo.

Après la pause estivale de la F1, Ericsson a dû se retirer d'une course d'Indycar quand Alfa Romeo lui a ordonné de se rendre à Spa-Francorchamps, pour le Grand Prix de Belgique, afin d'être en attente pour remplacer une Kimi Raikkonen blessée.

Mais finalement, Raikkonen a couru et Ericsson a été frustré. Ainsi, pour 2020, le rôle d'Ericsson devrait changer, selon son manager Eje Elgh.

«Cela a pris trop de temps avec beaucoup de voyages et ainsi de suite. Désormais, l'accent sera entièrement mis sur Indycar », a-t-il déclaré à Viasat.

Ericsson, cependant, a déclaré à Expressen qu'il maintiendrait ses liens avec Alfa Romeo, mais a déclaré à propos de la débâcle de Spa: «C'était un peu idiot. C’est le problème avec les médias sociaux aujourd’hui, tout s’est passé très rapidement et Alfa Romeo a choisi de ne rien dire, donc tout s’est mal passé. »

Quant à 2020, il admet que des pourparlers sont toujours en cours: «J'ai une longue relation avec Alfa Romeo et Sauber et je suis sûr que j'aurai un rôle à jouer, mais j'ai également dit que je voulais vraiment me concentrer à 100% sur cette saison Indy.

«La priorité n'est pas d'être pilote de réserve en Formule 1, la priorité est Indycar. Mais je ne veux pas en dire trop sur ce que ce sera parce que c'est compliqué, avec différents facteurs. Nous verrons ce qu'Alfa Romeo et même ce que (l'équipe Indycar) Ganassi veut », a ajouté Ericsson.

