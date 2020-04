eSports: Pagenaud remporte la première course virtuelle Indycar sur un ovale

Le retour virtuel d’IndyCar au Michigan International Speedway a imité les États-Unis 500 au début, lorsque les stars de la course à roues ouvertes actuelles ont mal géré le drapeau vert et déclenché un crash spectaculaire.

L’accident dans les premières secondes de l’événement Chevrolet 275 iRacing a redonné une touche de recul à la dernière épreuve de samedi. Lorsque CART s’est fracturé et IndyCar est né, les équipes de CART ont boycotté l’Indianapolis 500 et ont plutôt couru au Michigan. La course alternative de 1996 s’est ouverte sur une énorme épave qui n’a fait que ponctuer l’absurdité de la scission dans les courses américaines à roues ouvertes.

Ainsi, lorsque plusieurs voitures se sont écrasées (ci-dessus) avant même d’atteindre la ligne de départ / arrivée virtuelle, IndyCar se précipitait brièvement pour le bouton de réinitialisation.

«Restez avec nous, les gars! Rester avec nous!” Le conducteur Conor Daly a plaidé pour son service de streaming alors que les responsables d’iRacing ont réglé le désordre.

“Ça va être génial. Une fois que les voitures McLaren se sont écrasées », a plaisanté Daly.

Le nettoyage virtuel a pris du temps car les pilotes ont fait pression sur le contrôle de course pour retarder le green afin qu’ils puissent terminer leur remorquage et rejoindre le terrain. Un responsable leur a finalement dit de se taire.

«Le spectacle est plus important que l’endroit où vous terminez en course. Je suis désolé, nous ferons un débriefing après la course », a déclaré aux pilotes un officiel d’iRacing, qui n’a ajouté aucune mise en garde.

Et ils ont donc essayé à nouveau avec la troisième manche de cette série de courses virtuelles créée pour donner du contenu à IndyCar pendant l’arrêt sportif de la pandémie de coronavirus. La saison d’IndyCar a été suspendue 48 heures avant son ouverture prévue.

Le Michigan a marqué la première piste ovale du calendrier virtuel d’IndyCar et le vainqueur en titre d’Indianapolis 500, Simon Pagenaud, a remporté la course. IndyCar n’a pas couru au Michigan depuis 2007, et seulement cinq des pilotes du retour virtuel avaient déjà couru sur la piste auparavant.

“C’est le plus stressant que j’ai jamais ressenti dans une voiture de course”, a déclaré Pagenaud sans un soupçon de sarcasme.

Il a concouru en portant sa véritable combinaison et sa femme lui a tendu une bouteille de champagne de félicitations alors que le Français prenait le drapeau à damier virtuel.

La course a mis en vedette une invitée d’iRacer et du nouveau candidat au NASCAR Hall of Fame, Dale Earnhardt Jr., qui a fait pression pour une invitation et en a reçu une d’IndyCar pour rejoindre le terrain. Alors qu’il se glissait dans son simulateur pour la course, diffusé en direct sur NBC Sports, ses compétences de jeu et son expérience au Michigan l’ont montré.

Earnhardt a terminé un surprenant troisième, derrière le duo Team Penske de Pagenaud et Scott McLaughlin, vainqueur de l’événement iRacing de la semaine dernière au parc virtuel Barber Motorsports Park en Alabama.

“J’essayais à la fin de retenir Dale Jr. – Je n’aurais jamais pensé dire cela”, a déclaré McLaughlin, le champion australien des SuperCars V8 en compétition depuis un simulateur à Brisbane à l’heure locale de l’aube.

Earnhardt a économisé du carburant et fait preuve de patience pour marquer un podium.

“Je me suis amusé à faire la course avec tous ces gars-là, beaucoup d’entre eux ont été assez impressionnés par la façon dont la stratégie a fonctionné après cet accident”, a déclaré Earnhardt. “Les voitures les plus rapides n’ont probablement pas gagné aujourd’hui, et les meilleurs pilotes SIM n’ont probablement pas gagné aujourd’hui.”

Earnhardt a déclaré qu’il participerait à nouveau à une IndyCar iRace, surtout si c’est un ovale, et il a fait pression pour Daytona et Indianapolis.

Le septuple champion de NASCAR, Jimmie Johnson, n’a pas joué la première semaine. Johnson est entré dans les deux premiers événements IndyCar alors qu’il prévoit de futures vraies courses IndyCar, mais il a dit qu’il ne ferait pas de course d’ovales dans une voiture Indy dans la vie réelle – un sentiment qui a apparemment persisté dans sa voiture simulée.

Le peloton comptait 31 participants, le plus grand nombre de cette série, alors qu’Andretti Autosport a mis sa gamme complète de pilotes en course. Marco Andretti et Ryan Hunter-Reay ont fait leurs débuts en IndyCar iRacing samedi, avec James Davison et Max Chilton, qui ont cessé de courir des ovales dans la vraie vie au milieu de la saison dernière.

Robert Wickens était sur le terrain pour la deuxième semaine consécutive après des problèmes initiaux en lui procurant un simulateur et un volant qu’il pouvait contrôler avec ses mains. Wickens s’est blessé à la moelle épinière lors d’un accident en 2018 et avait besoin d’une roue spéciale pour pouvoir participer. La société de Max Papis lui en a envoyé une qu’il a pu se connecter pour utiliser au Michigan pour une 26e place.

Sage Karam a remporté le premier événement iRacing d’IndyCar et a mené le plus grand nombre de tours au Michigan, mais a pris la tête du classement pour le carburant avec 14 tours à faire. Will Power a hérité de la tête mais a également dû s’arrêter, et Pageanuad a bondi en tête.

