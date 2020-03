eSports: Timmy Hill remporte l’événement NASCAR iRacing en ligne

Bob Weir des Grateful Dead a chanté l’hymne national à distance. Troy Aikman, empruntant la phrase de marque de Matthew McConaughey «D’accord, d’accord, d’accord», a ordonné aux conducteurs de démarrer leurs, euh, simulateurs.

La nouvelle normalité de NASCAR a repris dimanche avec un autre événement virtuel, le deuxième d’une série iRacing organisé après que la pandémie de coronavirus ait arrêté presque tous les sports. La saison de 36 courses de NASCAR a été suspendue quatre événements dans l’année.

Timmy Hill a remporté la course virtuelle au Texas Motor Speedway, où un moment fort est venu lorsque Daniel Suarez a été garé par des responsables d’iRacing pour avoir intentionnellement essayé – mais échoué – de planter Ty Dillon.

Hill est considéré parmi les meilleurs concurrents d’iRacing, une plate-forme de jeu par abonnement. Sa victoire virtuelle était sa 674e dans le match.

Fox Sports a de nouveau utilisé son équipe de Mike Joy et du Temple de la renommée Jeff Gordon pour appeler la course, qui a été diffusée à la fois sur Fox dans certains marchés et à l’échelle nationale sur sa chaîne câblée.

Dimanche dernier, le premier événement iRacing a attiré 903 000 téléspectateurs à Fox Sports One et a été l’événement d’e-sport le plus regardé de l’histoire des États-Unis, améliorant les 770 000 téléspectateurs que Mortal Combat a attirés à The CW en 2016. Cela a conduit Fox à offrir aux affiliés la possibilité de diffuser le Texas virtual course diffusée.

Ceux qui se sont connectés ont regardé un jeu vidéo en direct de 35 coureurs NASCAR en compétition sur une réplique exacte du Texas Motor Speedway, où la série devait avoir lieu dimanche avant l’arrêt du coronavirus. Fox a pu obtenir des flux de pilotes qui couraient sur des simulateurs partout dans leurs chambres, sous-sols, garages et, dans le cas du vainqueur de la semaine dernière, le salon de Denny Hamlin.

Clint Bowyer était à nouveau le reporter en course, mais lorsque le stand lui a demandé de poser des questions sur un incident de début de course, il a fait une mise à jour rapide et chassé Joy et Gordon.

“Vous me dérangez, vous les gars”, a déclaré Bowyer.

Alex Bowman a de nouveau diverti les fans via les médias sociaux avec des commentaires. Il comprenait son tweet «J’ai juste pratiquement traversé quelqu’un» après une épave. Bowman a également raté son stand, accélérait sur la route des stands, déploré son besoin d’une collation et finalement décidé “je suis un désastre”.

Chase Elliott, emballé dans des chaussettes rayées, a posté une vidéo lors d’une pause commerciale de ses pieds travaillant les pédales. Michael McDowell a parlé aux fans de ses décisions concernant les stands. Avec la course en suspens et les pilotes désespérés de donner une visibilité à leurs équipes et sponsors, la victoire virtuelle de Hill a donné au compagnon NASCAR une rare opportunité en direct de remercier ses sponsors, le discours de base de tout coureur à succès.

L’événement au Texas a été fait avec une configuration fixe et les pilotes ont utilisé différents niveaux de plates-formes. Hamlin’s, à plus de 40 000 $, est l’un des plus avancés dans le domaine, avec des capteurs de mouvement et une technologie haut de gamme. Alternativement, Fox a montré Garrett Smithley en train de courir avec une roue et un ordinateur à un bureau, sous une affiche encadrée de Richard Petty, dans ce qui semblait être la chambre de Smithley.

N’ayant rien d’autre à faire, le président du Texas, Eddie Gossage, a tweeté en direct pendant la course, plaisantant qu’il allait facturer Christopher Bell pour avoir pratiquement déchiré l’herbe et peint avec une rotation à travers le champ intérieur. Gossage a également poursuivi la tradition texane d’attribution de prix de mi-course aux fans – même si son speedway est actuellement fermé.

IndyCar a fait ses débuts en iRacing samedi dans une course engagée par 25 pilotes et remportée par Sage Karam. Le septuple champion de NASCAR, Jimmie Johnson, était un invité spécial dans la course alors qu’il travaille vers un début évident en IndyCar. Il devait tester une voiture en Alabama le mois prochain avant l’arrêt du coronavirus.

NASCAR, IndyCar, IMSA et de nombreux pilotes de Formule 1 utilisent iRacing comme un outil pour garder leurs compétences aiguisées pendant cette pause, et maintenant iRacing s’est emparé de la popularité des esports et de l’absence d’événements sportifs en direct pour créer des événements pour les ligues inactives .

IRacing est l’un des très rares sports professionnels à pouvoir offrir un spectacle décent en raison des détails granulaires et du rendu précis de chaque piste NASCAR. Les sites sont scannés au laser pour capturer les bosses et les imperfections dans l’asphalte, ainsi que reproduire les tribunes et les panneaux d’affichage et la voie des stands.

