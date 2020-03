Esports: vainqueur de Franchitti Virtual Indycar, Fittipaldi l’a toujours à 73 ans

Le triple vainqueur d’Indianapolis 500, Dario Franchitti, a remporté un «trophée des légendes» virtuel samedi tandis que le double champion du monde de Formule 1 Emerson Fittipaldi a montré à 73 ans que l’e-sport n’était pas réservé aux jeunes.

Le Brésilien, qui a remporté ses titres de F1 en 1972 et 1974, a rejoint un formidable peloton de pilotes des Amériques et d’Europe dans une course des plus de 40 ans organisée par Torque Esports et www.the-race.com.

Franchitti, 46 ans et quadruple champion IndyCar, est sorti vainqueur après 11 tours du circuit national de Silverstone dans des voitures Brabham BT44 1975 simulées, tous les concurrents se joignant à distance.

Le coureur britannique d’endurance Darren Turner a terminé deuxième avec le Mexicain Adrian Fernandez troisième et l’Australien 2009 Le Mans vainqueur David Brabham, fils du défunt triple champion du monde de F1 Jack, quatrième.

“C’était très amusant et tous les gars sont déjà dans le groupe de discussion en train de prendre des dispositions pour la semaine prochaine”, a déclaré Franchitti à propos d’un événement amusant organisé après que tous les sports mécaniques réels aient été bloqués par la pandémie de coronavirus.

Fittipaldi est arrivé 13e, devant son compatriote et triple vainqueur de l’Indianapolis 500 Helio Castroneves qui n’a pas réussi à terminer.

La course était un prélude à la troisième d’une série de batailles All-Star Esports, avec la dernière victoire du joueur professionnel néerlandais Bono Huis.

«Je souhaite, dans mon temps, nous avions des simulateurs. Ma vie serait beaucoup plus facile », a déclaré Fittipaldi, dont le gendre italien Max Papis participait également, avant l’événement.

L’Italien Emanuele Pirro, cinq fois vainqueur au Mans et régisseur régulier de Formule 1, a été dans une première collision de coin avec le pôle colombien Juan Pablo Montoya au départ.

Pirro a blâmé l’Amérique latine et a déclaré que Montoya, deux fois vainqueur de l’Indy 500, avait été “très optimiste”.

«A part ça, c’était génial… J’ai vraiment beaucoup apprécié. Surtout avec Emmo Fittipaldi. Tant de respect pour lui qui a rejoint la course avec nous », a-t-il ajouté.

“J’espère vraiment qu’il n’y aura pas beaucoup d’occasions (de courir en ligne) car bien sûr, la raison pour laquelle nous sommes tous libres est à cause de cette situation mondiale.”

Fittipaldi a beaucoup de compétition familiale pour le garder sur ses gardes, avec de jeunes enfants d’un troisième mariage et deux petits-enfants qui font leur chemin en tant que coureurs professionnels.

Pietro Fittipaldi, 23 ans, est pilote d’essai et de réserve pour l’équipe Haas F1 tandis qu’Enzo Fittipaldi, 18 ans, est membre de l’académie des pilotes Ferrari.

