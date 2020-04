eSports: Verstappen impressionne dans ses débuts en Supercar

Pilote de Red Bull F1, comme nous tous en lock-out, Max Verstappen a enregistré trois podiums en quatre courses lors de ses débuts remarquables lors de la deuxième manche d’aujourd’hui de l’Australian Supercars All-Stars Eseries.

Avec tous les grands événements sportifs en suspens, la série australienne Supercars produit actuellement l’un des championnats d’Esports les plus passionnants du monde et pour la première fois un joker a été invité à rejoindre le deuxième tour – notre propre Max Verstappen. Max a été invité à conduire un Red Bull Holden aux côtés de Shane van Gisbergen et Jamie Whincup. Shane et Max courent régulièrement ensemble en ligne – et le duo n’a pas déçu.

Qualifiant un sixième impressionnant pour la course d’ouverture à Silverstone, Max a franchi la ligne d’arrivée en P2. La deuxième course à Silverstone, qui était inversée, avait un carnage écrit partout. Au départ de P25, Max a eu la malchance de se laisser prendre dans un premier tour de piste et de terminer en P18.

La troisième course, qui s’est tenue sur le circuit de Barcelone en Espagne, a vu Max passer de P6 sur la grille à P2, derrière son coéquipier et vainqueur de la course Shane Van Gisbergen. Notre Hollandais volant a commencé la quatrième et dernière course à Barcelone à partir de la cinquième position, et après un bref passage en tête de la course, Max s’est faufilé derrière Shane pour remporter la deuxième place et son troisième podium de la journée.

Il était clair que Max avait apprécié ses débuts en Supercars, commentant: «C’était très amusant de conduire dans les courses Supercar et très mouvementé. Nous avons également obtenu de bons résultats à la fin auxquels je ne m’attendais pas. Être troisième à trois reprises n’est pas mal du tout et être deux fois 1-2 pour Red Bull avec Shane est vraiment bien.

Nous avons très bien travaillé ensemble, surtout dans la dernière course avec la stratégie car il a fait un peu plus tard et avait de meilleurs pneus à la fin, ce qui nous a aidés à garder le 1-2. Je veux dire un grand merci à Supercars de m’avoir permis de conduire dans la série et aussi à Red Bull pour avoir organisé cela et la livrée très cool. J’espère que je pourrai bientôt revenir pour de nouvelles actions. »

Shane, coéquipier et star de Supercars, a ajouté: «La deuxième manche de l’Eseries était vraiment cool et c’était génial d’obtenir ma première victoire en course pour la série ce soir. J’ai finalement pu passer une nuit à l’écart de tout carnage par rapport à la semaine dernière, mais j’étais content de passer les quatre courses sans incident et j’ai réussi à obtenir quatre excellents résultats, ce qui était bien.

«Travailler avec Max a également été formidable, nous avons réussi à faire des tours d’entraînement ensemble avant le début des courses, ce qui nous a évidemment aidé à Silverstone et à Barcelone, et c’était cool de communiquer avec lui tout au long de la course. J’ai eu la chance de gagner également 1 000 $ pour mon organisme de bienfaisance désigné, Wings for Life – un organisme de bienfaisance Red Bull, qui est une cause fantastique et une initiative encore meilleure de Supercars pour le vainqueur de la manche. »

Rejouer ici >>>

Entretien post-course avec @ Max33Verstappen après un premier succès avec @Supercars! OuldAimerais-tu le revoir courir? #VASC pic.twitter.com/YqVVJQKzMX

– Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) 15 avril 2020

.