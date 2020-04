Esports veut voir «quelques pilotes de plus» sur la prochaine grille

Date publiée: 3 avril 2020

Lorsque la F1 a annoncé le Grand Prix Virtuel de Bahreïn, on pensait qu’il inclurait la grille complète de 2020. Ce n’était pas le cas.

Seuls Lando Norris et Nicholas Latifi se sont alignés pour leurs équipes respectives, McLaren et Williams, bien que les 10 équipes aient été présentes mais avec des pilotes invités.

La course australienne de ce week-end comprendra trois autres pilotes actuels, George Russell rejoignant son coéquipier sur la grille tandis que Charles Leclerc courra pour Ferrari avec Alex Albon prenant son siège Red Bull.

Mais ce n’est que cinq des 20.

Max Verstappen a déjà fait savoir qu’il n’était pas intéressé, préférant participer à la série “Real Racers Never Quit by Team Redline”, tandis que Franz Tost dit qu’aucun de ses pilotes AlphaTauri ne veut participer.

Et avec les pilotes dispersés à travers le monde alors qu’ils sont assis dans un lock-out en attendant le début de la saison de F1, Julian Tan, responsable des initiatives commerciales numériques et de l’e-sport en Formule 1, admet que les fuseaux horaires et le manque d’équipement de simulation gardent également certains d’entre eux à l’écart Du jeu.

Il a déclaré à Sportbusiness: «En ce qui concerne la participation des pilotes, les délais sont très serrés.

«Les chauffeurs sont basés partout dans le monde [causing connection problems to the server that hosts the race] et certains d’entre eux n’ont pas de simulateur de course, nous ferons donc de notre mieux dans les circonstances.

“Nous espérons que pour les prochains Grands Prix Virtuels, nous verrons un peu plus de leurs visages sur la grille.”

Bien que Tan admette que ce serait énorme si les 20 participantes participaient, il comprend également que, loin des courses, de nombreux pilotes veulent s’éteindre.

“Je pense que c’est assez difficile à naviguer”, a-t-il ajouté. «En tant qu’athlète professionnel, le travail consiste avant tout à performer sur la piste.

“Certains d’entre eux, comme Lando [Norris], aime vraiment les courses de sim. D’autres, quand ils ne courent pas, ils veulent faire autre chose.

«Nous comprenons tous l’opportunité que nous avons ici, mais il vous suffit de faire ce qui est stratégique sur le plan de vos capacités.»

