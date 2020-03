Est-ce que Mercedes nous a DAS depuis le début?

Alors que le monde entre en confinement avec COVID-19, la planète passe de la science-fiction à la réalité d’une pandémie en quelques jours, paralysant à peu près tout, sauf les claviers de ceux qui restent à la maison pour se lamenter d’une saison de Formule 1 qui est déjà en lambeaux et nous devrions avoir de la chance si cela arrive.

Néanmoins, avec beaucoup de temps à disposition, les journaux et les journaux ont cherché des nouvelles, et nous pouvons signaler qu’il semble que Mercedes utilise DAS depuis le Grand Prix de Hongrie 2018.

Un clip vidéo a été publié sur Twitter (ci-dessous) où le mouvement clair de va-et-vient du volant de Lewis Hamilton a été repéré par le champion du monde GT aux yeux d’aigle Matteo Bobbi et suggère un DAS (direction à deux axes) qui a été “ exposé ” à le mois dernier le test de Barcelone F1, n’est pas une nouveauté.

In questo periodo di quarantena e di astinenza da Formula 1 guardavo il giro pole di Hamilton in Ungheria nel 2018. Chiedo al nostro sherlok holmes @matteobobbi. È solo una illusione ottica dovuta alle gocce o tira il volante a se come con il DAS? #skymotori pic.twitter.com/t9wBX6m7Yl

– Luca Flaminio (@Luca_Flaminio) 18 mars 2020

En effet, Bottas en a dit autant après des essais en Espagne, DAS (direction à deux axes) «J’en suis conscient depuis longtemps. La première fois que j’en ai entendu parler, c’était il y a près d’un an. Ce n’est pas un projet rapide.

«Ce n’est pas une chose facile de commencer à le fabriquer, à le concevoir et à le faire fonctionner. Pour nous, c’était un assez gros projet, donc ce serait une chose assez difficile à copier. »

Pendant ce temps, le report des nouveaux changements réglementaires prévus pour 2021 à 2022 jouera entre les mains de Mercedes et Lewis Hamilton, qui ont été imbattables au cours des six dernières années.Cependant, on pourrait affirmer qu’avec le plateau technologique, il y a de meilleures chances pour leurs rivaux.

Dans de tels cas, il est clair que l’équipe avec le plus de tours pour éliminer ces centièmes supplémentaires sera difficile à battre et avec DAS, Mercedes semble avoir une longueur d’avance.

En ce qui concerne la légalité du système, le chef du sport automobile de F1, Ross Brawn, a déclaré: «Je ne me suis pas engagé sur ce sujet. Je l’ai regardé à distance avec un certain amusement parce que c’est la Formule 1 classique.

“Quelqu’un a mis au point une innovation, ils croient que c’est correct et admissible et il y a d’autres équipes qui ne pensent pas que c’est correct et admissible et le vrai test viendra à Melbourne”, a ajouté Brawn avant le Grand Pix australien d’ouverture de la saison et le premier la moitié de la saison a été abandonnée en raison d’un coronavirus.

