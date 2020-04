Est-il temps de renoncer à la tenue de la saison F1 2020? · .

Course après course a été reportée ou annulée. Quelles que soient les courses de Formule 1 qui auront lieu en 2020, elles se dérouleront probablement à huis clos. Mais même cela peut prendre des mois.

Deux anciens dirigeants de F1 ont fait valoir qu’il était temps pour la F1 de renoncer à organiser une saison cette année et de tourner son attention vers 2021. Est-ce qu’ils ont raison – ou la F1 devrait-elle continuer d’essayer de lancer sa saison?

Pour

Il y a peu de chances réalistes que des courses aient lieu dans un avenir proche. Le premier tour programmé en France a lieu à la fin du mois prochain, mais les restrictions sur les rassemblements publics dans le pays le rendent peu probable. Le GP de Belgique est lui aussi dans le doute.

Les perspectives à long terme des courses qui se déroulent ne sont guère meilleures. Bien que les pays aient imposé des mesures de verrouillage pour empêcher la propagation du virus, certaines restrictions devront rester tant qu’il n’y aura pas de vaccin, et cela ne devrait pas changer avant l’année prochaine.

De plus, alors que les hôpitaux subissent la pression d’un nombre croissant de cas et que les tests sont à juste titre priorisés pour les personnes les plus à risque, la F1 ne peut pas risquer de mettre une pression supplémentaire sur ces ressources.

Contre

Il y a des raisons évidentes pour lesquelles les courses de F1 ne peuvent pas avoir lieu maintenant ou à court terme. Cependant, à un moment donné, il sera possible d’organiser à nouveau des courses, très probablement sans spectateurs et avec d’autres restrictions.

Il est trop tôt pour dire que cela ne se produira pas cette année. Pour l’instant, la F1 doit donc planifier en conséquence. Chaque course qu’il doit annuler signifie potentiellement des millions de livres perdues en frais d’hébergement et en droits de télévision. Multiplié sur une saison complète, le coup financier pour le sport d’annuler toute la saison serait énorme.

À l’heure actuelle, la F1 n’a rien à perdre en continuant à travailler pour reprogrammer autant de la saison 2020 que possible. Jusqu’à ce que cela change, il doit continuer comme ça.

je dis

Bien que Bernie Ecclestone et Max Mosley soient les noms les plus en vue pour avoir déclaré que la saison devrait être annulée, c’est également une opinion que j’ai vue plusieurs fois dans les réponses des lecteurs. C’est un point de vue que je dois dire que je trouve quelque peu déroutant.

Bien sûr, ce serait une folie d’essayer de tenir une course en ce moment. Bien que cela ait été douloureux à voir, les décisions d’annuler et de reporter les courses d’ouverture ont été des choix raisonnables. La F1 entre maintenant dans une nouvelle phase où nous commençons à voir quel impact la pandémie aura sur la «saison européenne», où les courses sont plus proches de chez elles pour les équipes.

C’est une situation qui évolue rapidement. Nous serons peut-être dans une position bien meilleure ou bien pire dans un mois. Il n’y a pas de besoin urgent de suspendre les courses qui ne devraient pas se dérouler pendant encore sept mois, alors pourquoi le faire?

Vous dites

Êtes-vous d’accord pour que la saison de F1 2020 soit annulée?

Êtes-vous d’accord pour que la saison de F1 2020 soit annulée?

Tout à fait d’accord (10%) Plutôt d’accord (5%) Ni d’accord ni en désaccord (5%) Plutôt en désaccord (29%) Tout à fait en désaccord (52%) Sans opinion (0%)

Nombre total d’électeurs: 21

