Esteban Ocon était “ très proche ” du siège Mercedes 2020

Date publiée: 21 janvier 2020

Esteban Ocon a révélé qu’il était «très proche» de remplacer Valtteri Bottas chez Mercedes pour la saison de F1 2020.

Resté sans siège de course 2019 après avoir été abandonné par Racing Point en faveur du fils du propriétaire de l’équipe, Lawrence Stroll, Lance, Ocon est retourné dans son équipe mère Mercedes.

Assis sur la touche en tant que pilote de réserve officiel de l’équipe, Ocon aurait été le favori de Mercedes pour remplacer Bottas après la crise de mi-saison du Finlandais.

Mercedes, cependant, a choisi de donner à Bottas une autre saison avec Ocon, puis de signer pour Renault en tant que nouveau coéquipier de Daniel Ricciardo.

Le Français de 23 ans se dit “très proche” de son partenariat avec Lewis Hamilton en 2020.

S’adressant à ESPN, on lui a demandé si un siège Mercedes était une option sérieuse. Il a répondu: “Ça l’était.”

Pressé de savoir à quel point il était proche, il a déclaré: «Très proche, et jusqu’au dernier moment, il y a eu des discussions.

“Mais c’est fait maintenant et je dois regarder vers l’avenir et ce que j’ai devant moi.

“Je ne pense pas que je vais entrer dans les détails. Peut-être que si vous demandez à Toto.

«Je pense que c’est lui seul qui a pris la décision, mais je pense qu’il peut mieux l’expliquer.

“Il me l’a expliqué aussi, mais sa raison principale est que bien sûr je suis encore jeune et j’ai le temps.”

Ocon dit que la porte de Mercedes reste ouverte.

«Je suis toujours dirigé par Mercedes, qui est différent de l’équipe actuelle.

“Mais l’avenir est long en Formule 1 et je suis sûr que nous nous reverrons. Nous ne sommes pas si loin les uns des autres [in the paddock] en tous cas!”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.