Esteban Ocon explique pourquoi il portait un masque en Australie

Date publiée: 28 mars 2020

Esteban Ocon de Renault a expliqué comment il prenait toutes les précautions possibles, y compris le port d’un masque, lors du Grand Prix d’Australie.

À la surprise de beaucoup, dont le champion du monde en titre Lewis Hamilton, la Formule 1 a tenté de démarrer la saison 2020 à Albert Park malgré les impacts mondiaux de la pandémie de coronavirus.

Mais après qu’un employé de McLaren se soit révélé positif pour le virus, une série de réunions a eu lieu, ce qui a finalement entraîné l’annulation du Grand Prix d’Australie.

Cela devait être la première course d’Ocon dans la série depuis 2018 après s’être assis l’an dernier alors qu’il était pilote de réserve de Mercedes.

Et l’un des premiers points de discussion était le masque plutôt élégant qu’il portait autour du circuit – le Français a déclaré que ce n’était qu’une des nombreuses précautions qu’il prenait pour s’assurer que son retour en F1 se déroulerait comme prévu.

Dans sa chronique pour le site Web de F1, Ocon a écrit: «En quittant Barcelone, nous étions tous assez confiants que la voiture avait une bonne base. Les tests consistaient à apprendre la voiture, à voir comment elle se comportait et à résoudre les petits problèmes.

«Nous l’avons fait au fil des jours, nous avons amélioré la voiture et découvert beaucoup de choses sur ce qui était bien et pas si bon. C’était une courbe d’apprentissage et certainement positive.

«Bien sûr, l’Australie pour le premier tour est quand vous voyez ce que tout le monde a à offrir, y compris vous-même, mais tranquillement, je pensais que nous aurions pu bien faire là-bas.

«Nous sommes arrivés là-bas avec confiance et les ingénieurs expérimentés avaient une bonne idée de nos performances. Je suppose que nous devrons attendre et voir maintenant!

«En toute honnêteté, j’ai trouvé l’Australie assez étrange. J’ai décidé de porter un masque à mon arrivée et j’ai quitté la piste jeudi. Cela fait bien plus de 450 jours que je suis arrivé pour la dernière fois un week-end de course en préparation d’une course et je voulais prendre toutes les mesures possibles pour ne pas rater, ça fait trop longtemps. Je me suis entraîné tout ce temps et je voulais être aussi fort que possible.

«J’ai donc pensé qu’il serait préférable d’être prudent avec ce qui se passe et d’être sensé pour les autres. Bien sûr, tout dépend de ce qui se passe, mais je voulais m’assurer que je faisais tout ce que je pouvais pour être prêt. Je ne voulais rien qui m’empêche de courir à nouveau.

«J’ai cependant fait quelques tours de circuit dans une Renault, mais pas ma Formule 1 numéro 31! La conduite du Mégane Trophy R a été la meilleure partie de la semaine! J’ai eu beaucoup de plaisir. J’en ai un à la maison, donc je sais à quel point c’est cool de conduire et sur la piste c’est une autre bête, donc c’était sympa. “

