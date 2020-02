Esteban Ocon: j’ai confié quelques secrets à Renault

Date publiée: 14 février 2020

Passant de Mercedes à Renault en basse saison, Esteban Ocon admet qu’il a transporté des secrets mais insiste pas tous car il les a gardés “dans les limites”.

Travaillant comme pilote de réserve Mercedes la saison dernière, Ocon a passé beaucoup de temps dans l’usine et le simulateur de l’équipe pendant qu’il aidait à développer la voiture.

Mais contrairement au personnel de l’équipe qui est mis en congé de jardinage lors de l’échange d’équipe, le Français est passé directement de Mercedes à Renault dans le sillage du GP d’Abou Dabi qui met fin à la saison.

En tant que tel, il a pris des secrets avec lui sur la Mercedes F1 mais insiste sur le fait qu’il sera «toujours professionnel» et n’en transmettra que quelques-uns.

Ce qu’il a transmis, cependant, a été «accepté» par Mercedes.

«Je sors de là beaucoup plus fort que moi, avec beaucoup plus de connaissances sur le plan technique, mais aussi sur les autres aspects de l’organisation, la façon dont ils voient les choses dans différentes conditions, la façon dont ils se comportent simplement dans n’importe quelle situation. », A-t-il expliqué à Motorsport.com.

«J’avais un œil sur tout cela, ce qui est complètement différent de même si je conduisais, vous savez? Donc, cela m’a certainement aidé.

«Bien sûr, cette année, j’essayais de donner, dans une certaine mesure, une partie de cela – vous devez toujours être professionnel, ne pas donner tous les secrets, parce que les ingénieurs, ils doivent tous être un an avant de revenir à un autre équipe, ce n’est pas le cas pour un pilote.

«Mais je prends toujours beaucoup de choses. Dans certaines limites, j’ai pris des choses ici, ce que les deux équipes ont convenu. Et oui, jusqu’ici ça a été bien, j’ai été très impliqué dans le développement de la voiture de cette année.

“Alors, maintenant c’est une période passionnante, parce que – vous ne l’avez pas beaucoup vu ici [at the launch], mais c’est assez différent. Depuis quelques années, les gars de l’usine, ils disent que c’est probablement la plus grande étape depuis trois ou quatre ans. »

Ocon testera la nouvelle Renault RS20 lorsque les tests de pré-saison commenceront sur le Circuit de Catalunya le 19 février.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.